В Тверской области пройдут «Бакунинские чтения»

21-22 июня в Тверской области пройдут традиционные «Бакунинские чтения», их тема в этом году – «Тверской край в истории медицины и милосердного служения». Событие приурочено к 165-летию создания Крестовоздвиженской общины сестер милосердия, яркой представительницей которой была одна из ее настоятельниц тверская дворянка Екатерина Михайловна Бакунина.

«Имя сестры милосердия Екатерины Бакуниной занимает особое место в истории Верхневолжья и всей России. Неоспорим ее вклад в развитие системы здравоохранения в нашей стране, укрепление патриотических традиций тверского края», – считает Губернатор Игорь Руденя.

21 июня в Славянском зале Тверской областной научной библиотеки им. А.М. Горького пройдет научно-краеведческая конференция, на которой с научными докладами выступят музейные работники Севастополя, Санкт-Петербурга, ученые и краеведы из Москвы и Твери.

22 июня состоится выезд в усадьбу Екатерины Бакуниной Казицыно, расположенную в Поведском Поречье – живописном уголке Торжокского района, где пройдет массовый народный праздник «Встречи на Поведи». В рамках мероприятия запланирована просветительская и культурная программа.

Екатерина Михайловна Бакунина – одна из первых сестёр милосердия России и основоположница сестринского дела в отечественном здравоохранении. Работала под руководством Николая Пирогова в Севастополе в 1855-1856 годах и на Кавказе в1877-1878 годах. В Тверской губернии, в имении в деревне Казицино, открыла амбулаторию для крестьян, а впоследствии стала попечительницей всех больниц Новоторжского уезда.

В память о выдающемся общественной деятеле в Тверской области ежегодно проходят «Бакунинские чтения», праздник «Прямухинские гуляния». В 2018 году впервые в рамках Бакунинского праздника состоялись «Встречи на Поведи», гости которых посетили памятные места Торжокского района, связанные с жизнью Екатерины Бакуниной.

Пресс-служба Правительства Тверской области