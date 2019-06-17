В Тверской области Группа контроля за ходом реализации национальных проектов посетила объекты образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы и промышленности

17 июня в Верхневолжье с рабочей поездкой находится Группа контроля Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия». Цель визита – контроль реализации национальных проектов в Тверской области.

В течение дня Группа контроля вместе с заместителями Председателя регионального Правительства, представителями профильных министерств, депутатами Законодательного Собрания и Тверской городской думы инспектирует ход подготовки к реализации нацпроектов в регионе по пяти направлениям.

Депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина и член Совета Федерации Ирина Рукавишникова вошли в состав Группы по контролю за ходом в Тверской области национального проекта «Демография», в рамках которого реализуется региональный проект «Старшее поколение». По программе «Старшее поколение» предусмотрена диспансеризация и иммунизация жителей региона пенсионного возраста, проживающих в социальных учреждениях; обучение граждан предпенсионного возраста по линии службы занятости.

«На уровне муниципальных образований необходимо расширить возможности для реализации талантов и способностей людей старшего поколения, совместно с региональными министерствами здравоохранения и социальной защиты обеспечить полный охват диспансеризацией граждан пенсионного возраста. Это ключевое направление для увеличения долголетия и снижения смертности», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Члены Группы посетили Тверской комплексный центр социального обслуживания населения и Тверской геронтологический центр, пообщались с коллективами, посетителями учреждений и проживающими в геронтологическом центре.

«Решение о создании Группы контроля было принято в марте этого года. Мы с коллегами выезжаем на места, смотрим какие есть проблемы, вовремя или нет регионам были перечислены средства на реализацию национальных проектов. Наша задача не контролировать, а выяснить чем можно помочь», - отметила Ирина Роднина.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в 2019 году на средства регионального бюджета планируется приобрести 16 новых автомобилей для доставки пожилых граждан из сельской местности в медицинские учреждения. Также к 2022 году планируется сформировать систему долговременного ухода, социальной и медицинской помощи для граждан, которые в этом нуждаются. Пилотными площадками станут Тверь и Ржев.

Одно из семи ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение» - «Развитие детского здравоохранения Тверской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи». В рамках регионального проекта в Твери завершается строительство детской поликлиники в микрорайоне «Южный». С завершающим этапом работ ознакомились член Совета Федерации Татьяна Кусайко и депутат Государственной Думы Юрий Кобзев.

Новое учреждение будет работать в две смены, каждая рассчитана на 200 посещений. Увеличится количество специалистов старшего, среднего и младшего звена в учреждении с 53 до 168, число кабинетов участковых педиатров – с 3 до 14. Значительно расширится перечень медицинских услуг: откроется кабинет оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделения физиотерапии и профилактики, рентгенодиагностическое отделение, хирургический блок, кабинеты УЗИ, развивающих игр. В новом здании будет создана инфраструктура для приёма пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

Также Группа контроля посетила Белекушальский фельдшерско-акушерский пункт. Важная задача нацпроекта «Здравоохранение» – развитие первичной медицинской помощи. Запланирована работа по реновации фельдшерско-акушерских пунктов, расширению выездов мобильных комплексов, усилению профилактического звена.

По национальному проекту «Образование» Группа контроля – члены Совета Федерации Анатолий Широков и Дмитрий Шатохин посетили строительные площадки школы на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» Твери и школы-детского сада на 560 ученических и 80 дошкольных мест в «Юности». Ввод учреждений в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

Всего в рамках национального проекта до 2024 года в Тверской области планируется построить 7 новых школ и 13 детских садов, в 30 школах в сельской местности и малых городах будет обновлена материально-техническая база, что позволит реализовывать программы цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей.

Более 30 млн рублей из областного и федерального бюджетов в этом году заложено на оснащение школ, где по адаптированным программам обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Всего до 2024 года планируется закупить новое оборудование в 12 таких школ.

Кроме того, национальный проект «Образование» предусматривает ежегодное обновление условий для занятий спортом в 9 сельских школах, создание доступной среды в учреждениях дополнительного образования, развитие системы наставничества.

По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» контроль осуществляют члены Совета Федерации Геннадий Орденов и Алексей Дмитриенко. Они посетили промышленный парк «КСК», где на встрече с резидентами парка шла речь о перспективах развития площадки, взаимодействии с Правительством региона. Как было отмечено на встрече, регулярно в проектном офисе – Министерстве экономического развития Тверской области, курирующем реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья, проходят встречи с руководствами предприятий – участниками нацпроектов. Также члены Группы посетили промышленную зону «Боровлёво» и предприятие «Волжский пекарь».

Ещё одна группа, в состав которой вошли член Совета Федерации Ирина Гехт и депутат Государственной Думы РФ Анна Кувычко, посетили объекты культуры Верхневолжья, в том числе детскую школу искусств № 1 им. М.П. Мусоргского. Учреждение участвует в региональном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура». На укрепление материально-технической базы школы: оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами из федерального бюджета будет направлено 3,4 млн рублей, из областного - 182 тыс. рублей, местного – 192 тыс. рублей.

Также состоялось посещение ещё двух объектов: музейно-выставочного центра им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества - участника регионального проекта «Творческие люди» и Тверской академической областной филармонии, где реализуется региональный проект «Цифровая культура» нацпроекта «Культура», в рамках которого планируется создание виртуальных концертных залов на территории Тверской области. Лучшие концерты с участием российских и зарубежных звезд, а также программы для детской аудитории, смогут услышать и увидеть жители отдаленных районов региона.

Завершится визит Группы контроля подведением итогов в Правительстве Тверской области. Результаты мониторинга будут представлены Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Решение о создании группы контроля за исполнением национальных проектов было принято на заседании президиума генсовета «Единой России» в марте этого года. Цель работы Группы – осуществлять выездные мероприятия в субъекты Российской Федерации, оказывая помощь и поддержку регионам в реализации нацпроектов.

Тверской регион участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов. Планируемый объём их финансирования в 2019 году составит 8,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Всего на реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья в ближайшие три года направят почти 26 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области