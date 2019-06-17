Национальный туристский форум «Реки России» пройдет в Тверской области 2 июля

2 июля 2019 года в Тверской области пройдет Национальный туристский форум «Реки России». В мероприятии примут участие представители федеральных и региональных органов власти, сферы речного транспорта, промышленного комплекса, а также руководители крупнейших российских туроператорских компаний, эксперты по туризму.

Тверская область на протяжении многих лет является площадкой для обсуждения перспектив развития речного туризма в стране.

«Туризм в целом и водный, в частности, мы рассматриваем как приоритетное направление развития экономики региона. На территории Тверской области насчитывается более 900 рек, включая истоки Волги и Западной Двины, свыше 1700 озёр, в том числе известное всей России озеро Селигер. Потенциал для водного туризма в Тверской области огромен», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На форуме состоится пленарная сессия, а также тематические площадки, на которых будут обсуждаться приоритетные направления инвестиций в развитие внутренних водных путей, привлечение туристов в малых городах, расположенных на реках и другие вопросы. Гостям и участникам форума будет представлена выставка, посвящённая более чем 300-летней истории российского пассажирского судоходства. Также планируется проведение конкурса-дегустации исторических рыбных блюд городов, стоящих на Волге.

Традиционно форум пройдет на площадке отеля «Рэдиссон Резорт, Завидово». Сейчас в Завидово Конаковского района реализуется проект туристско-рекреационного кластера «Волжское море», который Губернатор Игорь Руденя представил на «Реках России-2018». Запланировано создание обеспечивающей инфраструктуры, строительство транспортно-логистического узла, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

Также в Завидово предполагается создание всесезонного комплекса отдыха. Ожидается, что ежегодные налоговые поступления по итогам развития кластера «Волжское море» составят не менее 300 млн рублей. Кластер «Волжское море» включен в федеральную программу развития культуры и туризма. Общий объём бюджетных инвестиций составит 1 млрд 852 млн рублей, объём внебюджетных ассигнований – более 6 млрд рублей.

Справочно: С 2013 года в Тверской области проводился Международный форум речного туризма, с 2016 года он переименован в Национальный туристский форум «Реки России». За это время мероприятие признано одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии.

В 2018 году в форуме приняла участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец. В целом событие объединило более 600 делегатов. Основной темой стало развитие водного туризма в регионах Волжского бассейна.

Организаторы форума «Реки России» – Правительство Тверской области и Федеральное агентство по туризму Российской Федерации.