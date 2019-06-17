Юрий Башмет проведёт мастер-класс для учащихся детских школ искусств Тверской области

18 июня в столице Верхневолжья пройдёт Фестиваль искусств Юрия Башмета. В рамках мероприятия выдающийся музыкант, народный артист России проведёт мастер-класс для учащихся детских школ искусств региона. Также состоится круглый стол, где Юрий Башмет и стипендиаты Губернатора Тверской области обсудят вопросы поддержки талантливой молодежи, деятельность юношеских симфонических оркестров.

Фестиваль искусств Юрия Башмета начнётся на Театральной площади Твери в 19:00, вход свободный. В концерте примут участие камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством главного дирижера Юрия Башмета, а также актеры театра и кино Сергей Епишев и Ольга Смирнова.

В программе прозвучат произведения Э. Лолашвили, Э. Грига, П. Чайковского, В.А. Моцарта, Т. Такемицу, А. Шнитке, А. Пушкина. Подробная информация о концерте на http://www.tver-philharmonic.ru/posters/yuriy-bashmet

Выступления известных музыкантов в Твери под открытым небом, на которые могут прийти все желающие, становятся неотъемлемой частью культурной жизни Верхневолжья. Задачу реализовывать проекты, интересные и доступные для жителей и гостей Тверской области, поставил Губернатор Игорь Руденя.

В прошлом году Юрий Башмет выступал на Театральной площади Твери вместе с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия». В столицу Верхневолжья дирижер прилетел сразу после участия в торжественном открытии Чемпионата мира по футболу, которое состоялось в Москве на стадионе «Лужники». Ранее, в мае, под открытым небом состоялся концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.

Тверская область присоединяется к масштабным культурным проектам страны. В этом году Тверь стала первым городом, где состоялся концерт в рамках регионального тура XVIII Московского Пасхального фестиваля.

28 апреля на площадке академического театра драмы выступил коллектив Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством художественного руководителя, знаменитого российского дирижера Валерия Гергиева.

Пресс-служба Правительства Тверской области