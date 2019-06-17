В Тверской области начала работу Группа контроля за ходом реализации национальных проектов

17 июня в Верхневолжье с рабочей поездкой находится Группа контроля Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия». Цель визита – контроль реализации национальных проектов в Тверской области.

«Беспрецедентный масштаб национальных проектов, которые стартовали по инициативе Президента, открывает перед нашим регионом возможность выйти на более высокий уровень экономики, социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В состав Группы вошли депутаты Государственной Думы РФ Ирина Роднина, Юрий Кобзев, Анна Кувычко, а также члены Совета Федерации Ирина Рукавишникова, Анатолий Широков, Дмитрий Шатохин, Геннадий Орденов, Алексей Дмитриенко, Татьяна Кусайко, Ирина Гехт.

В течение дня Группа контроля вместе с заместителями Председателя регионального Правительства, представителями профильных министерств, депутатами Законодательного Собрания и Тверской городской думы посетят учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты социальной сферы, промышленные и спортивные площадки, которые вошли в национальные проекты в 2019 году.

В ходе поездки члены Президиума Генерального совета партии встретятся с коллективами организаций, общественниками и предпринимателями и обсудят с ними ход реализации национальных проектов по разным направлениям.

Завершится визит Группы контроля подведением итогов в Правительстве Тверской области. Результаты мониторинга будут представлены Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Решение о создании группы контроля за исполнением национальных проектов было принято на заседании президиума генсовета «Единой России» в марте этого года. Цель работы Группы – осуществлять выездные мероприятия в субъекты Российской Федерации, оказывая помощь и поддержку регионам в реализации нацпроектов.

Тверской регион участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов. Планируемый объём их финансирования в 2019 году составит 8,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Контролировать реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья будет проектный офис. Эта функция закреплена за Министерством экономического развития Тверской области.

Всего на реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья в ближайшие три года направят почти 26 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области