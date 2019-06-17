Жители Тверской области могут получить в МФЦ одновременно несколько услуг через комплексный запрос

С июня 2019 года для жителей Тверской области в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг введен комплексный запрос. Теперь чтобы получить несколько услуг одновременно, достаточно обратиться только с одним заявлением.

О необходимости повышать качество работы многофункциональных центров неоднократно говорил Губернатор Игорь Руденя при посещении учреждений в муниципалитетах области.

«Жители и городов, и сельской местности должны иметь одинаково хорошее качество оказания государственных и муниципальных услуг», – считает Игорь Руденя.

Благодаря появлению в МФЦ новой услуги по комплексному запросу теперь по одному заявлению можно зарегистрироваться как многодетная семья, заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости или справку о размере пенсии.

Всего в перечень государственных услуг, которые подлежат предоставлению на базе МФЦ в рамках комплексного запроса, входит более 100 наименований. С полным списком можно ознакомиться на сайте ГАУ «МФЦ» http://www.mfc-tver.ru

Обратиться с комплексным запросом можно в любой филиал МФЦ на территории региона. Информация о ходе выполнения запроса доступна по телефону или электронной почте. На каждом этапе специалисты ГАУ «МФЦ» информируют заявителя о его готовности. Получать результат услуги можно как последовательно, так и дождаться общего срока выполнения запроса.