Поручение Игоря Рудени восстановить справедливость в отношении поискового отряда «Сова» отмечено в рейтинге «Губернаторская повестка»

Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели с требованием заново провести конкурс по распределению субсидий детским и молодежным объединениям. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области 11 июня отказался утвердить итоги конкурса по распределению субсидий детским и молодежным объединениям, работающим в Верхневолжье. Главу региона не устроило, что заявка Тверского волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» на этапе конкурса была отклонена по формальным признакам – из-за налоговой задолженности в размере 200 рублей.

«Я не могу это утвердить, потому что отряд «Сова» – это те, кто с МЧС круглосуточно людей то из леса спасают, то еще откуда-то. Слушайте, это будет просто неправильно! Это одна из ключевых организаций, которая активно помогает в нашем регионе решать ряд вопросов», – сказал Игорь Руденя.

Тема поддержки детских и молодежных объединений тесно перекликалась с ключевым вопросом повестки заседания – реализацией в Тверской области национального проекта «Демография».

«Для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей, включая обеспечение местами в ясельных группах», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: необходимо продолжить реализацию мер по финансовой и экономической поддержке семей, работу по сохранению духовно-нравственных ценностей, воспитанию молодежи.

Тверская область участвует в реализации национального проекта «Демография» через пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».

Рейтинг «Губернаторская повестка» выпускается еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются наиболее значимые заявления, решения, поручения, инициативы глав субъектов РФ.