В Кашине пройдет фестиваль каши

23 июня в Кашине Тверской области пройдет седьмой Всенародный фестиваль каши. Событие ежегодно объединяет жителей и гостей региона, ценителей здорового образа жизни и питания, традиционной русской кухни, исторического наследия Верхневолжья.

Губернатор Игорь Руденя считает, что событийный и гастрономический туризм, наряду с паломническим, активным и культурным входят в число приоритетных для Тверской области направлений развития индустрии гостеприимства.

В этом году гостей фестиваля в Кашине угостят манной кашей, сваренной по советским ГОСТам. Мероприятие откроется карнавальным шествием кашеваров, в котором примут участие как кашинские кулинары, так и делегации из других регионов. На центральной сцене гостей ждет «Music kasha» – музыкальная программа в стиле этно, фолк, джаз, классической музыки и других направлений. Лучшие кулинарные достижения, уникальные фермерские продукты можно будет купить на «Улице городов и регионов», развить свои навыки ремесленника, слепить свой горшочек для каши – в «Слободе мастеров», где все время праздника будут проводиться мастер-классы по народным художественным промыслам.

На всей территории фестиваля будет проходить квест «Горшочек, вари!». Попробовать чай из самовара, познакомиться с мастерами и кулинарами творческого коллектива «Жар-птица» можно будет на площадке «Русская чайная деревня Матино». Туристические группы и все желающие смогут принять участие в мастер-классе по русским, белорусским, кельтским народным и классическим танцам. Для любителей фотографии будет работать селфи-зона.

Торжественное открытие фестиваля пройдет в Городском саду Кашина в 11.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области