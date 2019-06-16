Музеи, библиотеки и театры приглашают жителей и гостей Тверской области на культурные мероприятия

В июне жителей и гостей Тверской области приглашают посетить новые выставки, музыкальные фестивали и спектакли.

С 13 по 30 июня в Твери проходит Джазовый фестиваль. Его открыли звезды мировой сцены: вокалистка Ив Корнелиус из США, народный артист России Давид Голощёкин, а также музыканты Алексей Подымкин, Сергей Васильев, Виктор Епанешников и ансамбль «Четверо». Концерты фестиваля проходят на площадке Тверской академической областной филармонии. На закрытии выступит большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова.

18 июня всех желающих ждут на Театральной площади Твери, где состоится Фестиваль искусств Юрия Башмета. В мероприятии примут участие камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством главного дирижера и солиста, народного артиста России Юрия Башмета, а также актеры театра и кино Сергей Епишев и Ольга Смирнова. В программе – произведения Э. Лолашвили, Э. Грига, П. Чайковского, В.А. Моцарта, Т. Такемицу, А. Шнитке, А. Пушкина.

В прошлом году Юрий Башмет уже выступал в центре Твери вместе с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия». Ранее, в мае, под открытым небом состоялся концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.

С 19 по 21 июня Тверская область присоединится к Всероссийскому театральному марафону. В Тверском академическом театре драмы один из старейших в России региональных театров – Смоленский государственный драматический театр имени А. С. Грибоедова – представит комедии по пьесе Лопе де Вега «Хитроумная влюблённая», по произведению Е.В. Гришковца «Весы», историю по мотивам пьесы Сомерсета Моэма «Верная жена».

22 июня одним из мероприятий Дня памяти и скорби станет выставка графики в Кашинском краеведческом музее «Пусть внукам не достанется война». Также здесь откроется экспозиция «Монастыри России».

В Тверской областной библиотеке им. А.М. Горького в этот день состоится фестиваль «Из Калинина в Тверь: Вечное возвращение». В этом году он посвящён стихам и короткой прозе. В фестивале примут участие авторы из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга.

С 27 по 30 июня на площадках Дома народного творчества, ДК «Пролетарка» пройдет региональный этап Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, который завершится гала-концертом.

Пресс-служба Правительства Тверской области