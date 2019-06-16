В Торопце пройдет фестиваль «Заповедник времен»

29 и 30 июня в городе Торопец пройдёт экологический фестиваль «Заповедник времен». Древний купеческий город всегда славился своим гостеприимством, ярмарками, фестивалями и торжествами.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие культурные мероприятия позволяют сохранить уникальные традиции народного творчества тверского края, профессионального и самодеятельного искусства.

29 июня гости Фестиваля смогут посетить биостанцию «Чистый лес» Центрально-лесного государственного природного биосферного заповедника. Это вотчина бурого медведя, сохранению популяции которого служат учёные биостанции под руководством заслуженного эколога России, доктора биологических наук Валентина Сергеевича Пажетнова.

30 июня в городском саду состоится семейный праздник. По традиции его откроет театрализованная зарисовка из жизни древнего Торопца. Далее гости станут зрителями и участниками концертных программ народных коллективов Тверской области, посетят выставку-ярмарку экологических продуктов, изготовят своими руками сувениры из природных материалов.

В течение дня туристам будут доступны для посещения храмы и музеи города: Торопецкий краеведческий музей, Дом-музей Патриаха Тихона, Музей космонавтики, Торопецкий Свято-Тихоновский женский монастырь, Корсунско – Богородицкий кафедральный собор, Храм Всех Святых, Храм Казанской иконы Божией Матери, Церковь Вознесения Господня.

Пресс-служба Правительства Тверской области