В Тверской области завершается XXI Волжский Крестный ход

15 июня в городе Калязине Тверской области завершается XXI Волжский Крестный ход, который в этом году был посвящён 200-летию обретения мощей княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской. Святыня Крестного хода — икона святой благоверной княгини из церкви в честь Архангела Михаила города Торжка.

В Калязине была совершена Божественная литургия в Вознесенском соборе, прошли торжественные мероприятия у памятника преподобному Макарию Калязинскому.

Волжский Крестный ход стартовал 1 июня от истока Волги в деревне Волговерховье Осташковского района. За две недели он прошёл по территориям Осташковского городского округа, Пеновского, Селижаровского, Ржевского, Зубцовского, Торжокского, Старицкого районов. Паломники посетили святыни Твери и Калининского района, а также Конаковского и Кимрского районов, Дубны Московской области, Кашинского городского округа.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, Волжский Крестный ход – это дань традициям, заложенным ещё до революции.

«Это не просто сохранение наших ценностей. Это незримая нить, которая связывает разные поколения, обеспечивает духовное развитие нашего народа», – считает Игорь Руденя.

Традиционно завершает Волжский Крестный ход по Тверской земле межрегиональный открытый Фестиваль духовной и светской музыки «Пробуждение души», а также гала-концерт лучших коллективов и вокалистов. Мероприятие начнется в 15.00 в городском саду Калязина.

В фестивале «Пробуждение души» примут участие творческие ансамбли и коллективы учреждений культуры, детских школ искусств, музыкальных и общеобразовательных студий, храмовые хоры, сольные исполнители из городов и районов Верхневолжья, Московской, Вологодской, Ленинградской, Костромской и Ярославской областей.

На гала-концерте можно услышать в живом исполнении такие известные произведения, как «Ave Maria», «Боже, храни Россию», «Благослови» и «За тихой рекою», «Христос воскрес» и «Прощание славянки» и многое другое.

Учредители Фестиваля – Правительство Тверской области, администрация Калязинского района и Тверская епархия. Главная цель мероприятия – сохранение и развитие русских церковно-певческих традиций, привлечение интереса к духовной музыке, развитие и совершенствование исполнительского мастерства хоровых коллективов.

История Волжского Крестного хода берёт начало с 1999 года. Тогда в преддверии 2000-летия Рождества Христова по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 20 июня от истока Волги начался Крестный ход по водам трех великих рек: Волги, Днепра и Западной Двины. В 2000 году традиция освящения истока реки Волги и начало Волжского Крестного хода были объединены в один праздник.

В 2017 году исток Волги в деревне Волговерховье освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Юбилейный XX Волжский Крестный ход охватил 24 муниципалитета Тверской области. Он был посвящён 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

Пресс-служба Правительства Тверской области