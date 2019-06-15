Школьники Тверской области ознакомятся с историей Спасо-Преображенского собора на музейной квест-игре «Дом святого Спаса»

16 июня Тверская областная картинная галерея приглашает школьников на музейную квест-игру по выставке «Дом святого Спаса», посвящённой истории восстанавливаемого в Твери Спасо-Преображенского собора. Мероприятие организовано в рамках образовательного проекта «Лето во Дворце».

Участвуя в музейной игре «Дом святого Спаса», дети узнают об истории собора, увидят сокровища, которые в нем хранились, а также уникальное рукописное Евангелие 1417 года – самую древнюю из сохранившихся рукописей, созданных на тверской земле.

Экспозиция «Дом святого Спаса» была открыта в здании Тверского императорского дворца 5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги Анны Кашинской.

В экспозицию входят реликвии древнего храма и артефакты, найденные на месте археологических раскопок на Соборной площади. Это предметы церковного богослужения из драгоценных металлов XVI-XIX веков, иконы, портреты тверских архиепископов XVIII-XIX веков, покров на раку с мощами Михаила Тверского 1873 года, а также бытовые, религиозные и светские вещи, фрагменты фресок, архитектурные детали.

Проект «Лето во Дворце» включает другие познавательные мероприятия для детей: экскурсии, мастер-классы по рисованию, занятия «Вмастерской художника», «Натюрморт», «Скульптура», «История фарфоровой чашечки». Информацию об участии в образовательных программах можно узнать по телефону: 8 (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области