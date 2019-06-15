В Тверской области проходит фестиваль «Русская волна»

Сегодня, 15 июня, основной день работы главного российского фестиваля экстремальных видов спорта и музыки «Русская волна». Традиционно праздник проходит в Конаковском районе Тверской области на берегу Волги.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение интересных, неординарных событий способствуют привлечению внимания к туристическим возможностям региона, увеличению турпотока в Верхневолжье.

«Сегодня Тверская область является востребованной у туристов. Растёт интерес гостей к событийному, гастрономическому туризму в регионе. Туристическая отрасль – одно из приоритетных направлений развития нашей экономики», – считает Игорь Руденя.

Спортивная часть программы фестиваля включает парусную регату в классе J70, скоростную гонку на джетски в классе ski division (аквабайк без сиденья) в слаломе и рейсинге, отдельный женский заезд, фристайл и гонка в runabout (аквабайк c сиденьем), турнир по SUP-рейсу, чемпионат по SUP-поло. Также для гостей фестиваля организованы мастер-классы по флайбордингу, кик-боксингу, гонки на катамаранах и многое другое.

В вечерней части зрителей ждут показательное ночное фристайл-шоу «Космическая Одиссея», конкурс «Мисс Русская волна», награждение победителей фестиваля, выступление известных артистов.

Праздник экстремального спорта на Волге продлится до 17 июня.

В этом году фестиваль «Русская волна» отмечает свой 20-летний юбилей. За свою историю он проходил в Египте, Турции, Израиле, Доминикане, Тайланде, Греции, Крыму, Анапе. В 2013 году принято решение о полном переводе фестиваля на территорию России. Главной площадкой был выбран event-отель «Конаково Ривер Клаб», который сочетает в себе удачное месторасположение на широкой акватории Волги, подходящей для проведения парусных и водно-моторных соревнований любого уровня, и развитую спортивную и рекреационную инфраструктуру.

Пресс-служба Правительства Тверской области