Владислав Шориков: «Мы становимся частью всероссийского хоккейного спорта»

Президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков прокомментировал для сайта tverlife.ru подписание соглашения с хоккейным клубом «Динамо-Москва»:

- То, что губернатор Игорь Руденя и гендиректор ХК «Динамо-Москва» подписали соглашение о сотрудничестве, это просто замечательно. Во-первых, я являюсь давним и верным болельщиком хоккейного клуба «Динамо». Во-вторых, Тверь возвращается в большой хоккей, а это особый статус. В-третьих, мы становимся частью всероссийской системы этого вида спорта. Тем более, с нашими-то традициями и известными именами. И в-четвертых, сам факт проведения таких матчей у нас на спортивной арене будет привлекать ребят: есть на что посмотреть, есть на кого равняться, ради чего тренироваться. Так что, считаю, что это событие не только спортивной, но и культурно-спортивной жизни нашего региона.

Напомним, 13 июня Правительство Тверской области и хоккейный клуб «Динамо-Москва» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в регионе. Документ подписали губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ХК «Динамо-Москва» Евгений Кровопусков.

Подписание соглашения дает старт новому этапу хоккейной истории Верхневолжья. В Твери будут размещаться две команды: Высшей хоккейной лиги - «Динамо-Тверь» и молодёжной хоккейной лиги – «Динамо-Москва». Тренировочной площадкой станет спортивный комплекс «Юбилейный».

«Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве – это эпохальная страница в развитии тверского профессионального и юношеского хоккея. Это начало большой программы по развитию спорта на территории Тверской области. В ближайшие несколько лет мы планируем модернизацию всей комплексной спортивной инфраструктуры, которая будет отвечать международным требованиям», – отметил Игорь Руденя.

Старт хоккейному сезону будет дан 1 сентября. С этого момента тверские болельщики смогут посещать домашние матчи тверских команд.