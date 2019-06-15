В муниципалитетах Тверской области в 2019 году отремонтируют порядка 230 км дорог

В 2019 году в Тверской области в рамках программы дорожных работ на муниципальной дорожной сети планируется отремонтировать 342 объекта протяжённостью порядка 230 км. Ход работ обсуждался на совещании, которое 14 июня в Правительстве Тверской области провёл Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что работы должны вестись на современном технологическом уровне с соблюдением сроков и утвержденных единых стандартов качества ремонта.

Всего на ремонт объектов муниципальной сети в Тверской области направят 3,1 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем в 2018 году. Это 30% от общих расходов регионального Дорожного фонда.

Средства распределены по семи направлениям: ремонт дорог в Твери в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ремонт дорог в муниципалитетах региона, капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети, ремонт дворовых территорий, реконструкция дорог, ведущих к объектам туристской инфраструктуры. Также средства предусмотрены Твери и Ржеву в соответствии с законом «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания РФ «Город воинской славы», и на мероприятия по безопасности дорожного движения.

В общей сложности в столице Верхневолжья будет приведено в надлежащее состояние 52 объекта улично-дорожной сети. На это потратят более 1,5 млрд рублей. Значительный объём работ предстоит выполнить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Будет отремонтировано 24 объекта общей протяжённостью более 33 км.

В Заволжском районе отремонтируют 7 участков дорог протяжённостью более 13,5 км.: это набережная Афанасия Никитина, улицы Хромова, Паши Савельевой, Хрустальная, Туполева, а также Благоева и Горького.

В Центральном районе Твери ремонт дорожного покрытия проведут на участке проспекта Победы от Волоколамского проспекта до площади Капошвара, на всём протяжении улицы Бебеля и на участке улицы Андрея Дементьева – в общей сложности около 2 км дорог. В Московском - на участке улицы Орджоникидзе (от площади Гагарина до площади Терешковой и от площади Терешковой до бульвара Цанова), Зелёном проезде, улице Фадеева и проспекте Победы от Волоколамского проспекта до деревни Бобачёво. Протяжённость ремонтируемых дорог района превысит 6 км. В Пролетарском - 11,8 км дорожного полотна на улицах Лермонтова, Машинистов, Освобождения, Оснабрюкская, Бориса Полевого, Строителей, Октябрьский проспект, бульвар Профсоюзов и Рябеевское шоссе.

Большой объём дорожных работ предстоит выполнить и в ряде городов. Ржеву на ремонт 50 объектов направят 425 млн рублей, Вышнему Волочку - 77,3 млн рублей, городу Кимры – 94,3 млн рублей, Торжку – 255, 3 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области