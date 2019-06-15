В Тверском императорском дворце откроют реставрационные мастерские

28 июня Тверской императорский дворец приглашает жителей и гостей столицы Верхневолжья на встречи с реставраторами. В рамках проекта «Открытые мастерские» все желающие смогут заглянуть в реставрационные мастерские – место, где произведения искусства обретают новую жизнь.

28 июня пройдут 2 тематические экскурсии: «Реставрация масляной живописи» (кабинет реставрационного контроля Императорского дворца) и «Реставрация темперной живописи» (экспозиция древнерусского искусства, реставрационная мастерская Императорского дворца). Записаться на экскурсии можно по телефону (4822)34-62-43.

Комплекс Тверского императорского дворца является образцом парадной архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища. В 2012 году началась реставрация объекта по проекту Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 3 млрд рублей. Тверской императорский дворец был официально открыт после реставрации в ноябре 2017 года.

Тогда же по инициативе Губернатора Игоря Рудени в Тверской области стартовал проект «Нас пригласили во дворец». Основная цель проекта – приобщение школьников к истории и культуре России и тверского края, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

Всего с начала реализации проекта его участниками стали свыше 39 тысяч школьников из всех муниципальных образований региона. Начиная с 2018-го, бесплатные экскурсии проводятся только для восьмиклассников. В прошлом году во дворце побывали более 11900 учеников восьмых классов. В 2019 году Тверской императорской дворец бесплатно посетят более 12 тысяч школьников Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области