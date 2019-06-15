В Правительстве Тверской области обсудили строительство шести детских садов в Твери и районах Верхневолжья

Строительство в Тверской области детских садов стало темой совещания, которое 14 июня провел Губернатор Игорь Руденя. Всего в рамках реализации национального проекта «Образование» в регионе планируется построить 13 новых детских садов.

«Мы должны обеспечить своевременный ввод дошкольных учреждений, качество работ на объектах», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор также обозначил: необходим постоянный строительный контроль на площадках, за соблюдением нормативов и технологий.

В 2019 году в Тверской области строится шесть детских садов. Это позволит создать более 800 дополнительных дошкольных мест.

В настоящее время в Твери возводятся два учреждения на 150 мест в Заволжском районе и на 100 мест в микрорайоне «Южный». Кроме того, в Московском и Пролетарском районах города до 2021 года предполагается ввести ещё два дошкольных учреждения ориентировочной мощностью по 190 мест. В этом году в областном центре также планируется открыть новую школу в микрорайоне «Юность» с дошкольным отделением на 80 мест. Ввод объектов позволит повысить доступность дошкольного образования в Твери.

110 дошкольных мест будет создано в 2019 году в поселке Калашниково Лихославльского района. Сейчас объект находится в высокой степени готовности: возведено здание, идет монтаж фасада, проложены коммуникации, ведется отделка помещений, благоустройство территории.

В поселке Ривицкий Максатихинского района строится детский сад на 60 мест, в Старице – учреждение на 150 мест. Крупный проект реализуется в Торопце – детский сад на 240 мест.

На совещании обсуждались вопросы финансирования работ, обеспечения необходимыми коммуникациями и инфраструктурой, в том числе обустройства подъездных путей к учреждениям.

В Тверской области в 2019-2021 годах запланировано строительство еще семи детских садов на более чем 900 мест в Твери, Эммауссе и Бурашево Калининского района, Лихославле, Торжке, Вышнем Волочке. Таким образом, в ближайшие три года в регионе будет создано свыше 1700 мест для дошкольников. На эти цели заложено более 1,4 млрд рублей из региональной и федеральной казны.

Создание дополнительных мест в детских садах направлено на поддержку семей с детьми, повышение рождаемости и в целом на улучшение демографической ситуации в регионе.

Пресс-служба Правительства Тверской области