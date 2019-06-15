Игорь Руденя поздравил жителей Конаково с Днём города и района

15 июня отмечается День Конаковского района и города Конаково. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей и руководство муниципалитета с праздником.

«Сегодня город Конаково и Конаковский район являются лидерами социально-экономического развития среди муниципальных образований Тверской области. Здесь реализуются важные проекты, направленные на строительство современной транспортной и рекреационной инфраструктуры, формирование комфортной среды для жизни населения», - говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

В Конаковском районе расположена особая экономическая зона «Завидово» – единственная ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. В мае 2018 года Правительством Тверской области утверждён проект планировки территории для создания всесезонного комплекса отдыха. «Завидово» делится на 7 зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса. Проект предполагает развитие зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Общая площадь проектирования – 380 га.

На территории муниципального образования работают предприятия по производству мяса и молока ГК «АгроПромкомплектация» - одни из лучших в России.

Функционирует Конаковский завод по осетроводству, где разработана полноцикловая технология содержания осетровых, получения мальков и производства товарной рыбы. В настоящее время на заводе выращивают малька для товарных хозяйств и искусственного зарыбления, осетра, стерлядь, бестера и другие виды осетровых, в том числе редкие. Накопленный предприятием опыт широко применяется в России и за рубежом.