Губернатор Игорь Руденя вручил награды медицинским работникам Тверской области

14 июня в Тверском академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Сотрудников и ветеранов отрасли поздравили Губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, другие почетные гости.

Губернатор поблагодарил врачей, медсестер, ветеранов за их благородный труд, неустанную борьбу за жизнь и здоровье жителей тверского края, заботу, милосердие и вручил заслуженные награды лучшим медицинским работникам Верхневолжья.

«Для Тверской области одним из главных приоритетов является реализация национального проекта «Здравоохранение». Мы рассчитываем, при вашем активном участии, решить все задачи, поставленные в национальном проекте, и вывести здравоохранение региона на качественно новый уровень развития», - отметил Игорь Руденя.

Также на церемонии были подведены итоги ежегодного профессионального конкурса «Признание», проводимого Министерством здравоохранения Тверской области по восьми номинациям: «Спаси жизнь», «Подари жизнь ребёнку», «Медицина на селе», «Милосердие», «За внедрение новых методов лечения», «За вклад в развитие медицины Тверской области», «Медицинская династия», «За верность профессии».

Президентом Владимиром Путиным утверждена Стратегия развития здравоохранения РФ до 2025 года, которая направлена на реализацию целей национального проекта «Здравоохранение». Среди главных задач - повышение доступности и качества медицинской помощи, рост высокотехнологичных услуг, развитие профилактики заболеваний, совершенствование медицинского образования, информатизация здравоохранения.

Накануне ключевые направления работы отрасли Губернатор Игорь Руденя обсудил на встрече с главными врачами государственных учреждений здравоохранения региона. Среди тем разговора - кадровые вопросы, капитальный ремонт и строительство учреждений здравоохранения, оснащение современной аппаратурой, развитие медицинской помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, системная профилактика болезней и пропаганда здорового образа жизни.

По всем этим направлениям в Тверской области ведётся комплексная работа.

В регионе осуществляются выплаты для работников, переезжающих в сельскую местность, небольшие города и посёлки: 1 млн рублей врачам, 500 тыс. рублей фельдшерам, 300 тыс. рублей работникам со средним медицинским образованием. В2017-2018 годах ими воспользовались 33 врача, 37 фельдшеров и работников со средним медицинским образованием. В 2019-м запланированы выплаты для 32 специалистов. Кроме того, выделено более 153 млн рублей на повышение заработной платы работников скорой помощи Твери и Калининского района.

Развивается целевое обучение в Тверском государственном медицинском университете. В прошлом учебном году подготовлены 272 студента-целевика, в планах на следующий – 371 специалист. Также в 2018-м впервые стали получать выплаты обучающиеся по целевому направлению ординаторы – всего 47 человек. В следующем учебном году планируется увеличить их число более чем в 2 раза – до 102.

В 2018 году удалось почти на 11 % снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Поддержать этот тренд позволит, в том числе развитие специализированных центров, отделений и кабинетов.

В текущем году завершается строительство новой детской поликлиники в микрорайоне «Южный» в Твери. Прошёл государственную экспертизу проект комплекса Детской областной клинической больницы на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год.

В 2018 году отремонтировано 66 объектов, установлен 61 фельдшерско-акушерский пункт, приобретено 6 мобильных медицинских комплексов. В 2019-м в плане ремонта – 64 объекта здравоохранения в рамках национальных проектов, закупка 144 единиц высокотехнологичного оборудования. Ремонтные работы проведут в Андреапольской, Бежецкой, Зубцовской, Максатихинской, Рамешковской, Селижаровской ЦРБ, ряде учреждений здравоохранения Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области