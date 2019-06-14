Тверскую область планируют сделать пилотным регионом федерального проекта по развитию новой индустрии льна

14 июня Губернатор Игорь Руденя провел встречу с председателем попечительского совета Межрегионального общественного фонда «Льняной союз» Виктором Ивановым. Главной темой стало развитие льноводчества в Тверской области. Предполагается, что при поддержке фонда Верхневолжье станет пилотным регионом для реализации федерального проекта по развитию новой индустрии льна.

Обеспечить ежегодное увеличение объемов производства льна и льноволокна – поручение Президента России Владимира Путина.

«Лён – традиционная сельскохозяйственная культура для нашего региона. Очень важно, что сегодня у нас есть возможность использовать потенциал Льняного союза для того, чтобы развивать в Тверской области эту отрасль. В регионе достаточное количество земель, сейчас активно вводим пашню в сельскохозяйственный оборот. Наша главная задача – обеспечить производство востребованной продукции на наших землях», – сказал Игорь Руденя.

Виктор Иванов подчеркнул: у Тверской области большой потенциал в развитии льноводства, в регионе для этого есть все условия.

Участники встречи обсудили вопросы увеличения производительности и доходности отрасли через развитие новой агротехнологической платформы. Такой опыт в рамках пилотного проекта Льняной союз готов внедрять в Торжокском районе. При участии фонда предполагается сформировать первый льняной агротехнопарк в Верхневолжье, на площадке которого будут действовать льнозавод, семеноводческий центр, реализовываться стартапы. Кроме того, речь шла о создании на базе агротехнопарка Национального центра льна с участием Льняного союза, Тверской сельхозакадемии и других структур. Виктор Иванов также представил предложения по формированию инвестиционного пула.

По итогам реализации проекта в регионе планируется в разы увеличить посевные площади льна-долгунца: по данным представителей Льняного союза, потенциально – до 30 тыс. га. А также обеспечить высокое качество продукции в соответствии с европейскими стандартами, рост прибыли льноводов, рентабельности, налоговых поступлений в бюджет.

Игорь Руденя отметил: Тверская область заинтересована в реализации этих планов. Губернатор поручил региональному Министерству сельского хозяйства совместно с Льняным союзом разработать «дорожную карту» мероприятий. При этом важно обеспечить полную поддержку действующим производителям. Сейчас в регионе действует комплекс мер для льноводов.

В 2018 году лён включён в перечень культур, на которые предоставляется субсидия на оказание несвязанной поддержки. Ставка субсидии в 2019 году составляет 10 тыс. рублей на 1 га, предусмотренный объем финансирования – 50 млн рублей.

Введено новое направление – возмещение затрат на произведённое и реализованное льноволокно. На эти цели в областном бюджете заложено более 23 млн рублей, ставка субсидии – более 4 тыс. рублей за тонну. Производителям льна также предусмотрена финансовая помощь за приобретение элитных семян в размере 1708 рублей за 1 га посевной площади.

Общий объем средств, предусмотренных на поддержку в Тверской области льноводства в период с 2017 по 2019 годы, составляет более 165,5 млн рублей. Льноводам уже оказана господдержка на сумму свыше 135,2 млн рублей.

В 2018 году в Тверской области благодаря системному подходу на 12,5% выросло производство льноволокна. Ведётся комплексная работа по увеличению числа посевных площадей льна-долгунца.

В текущем году производство льна планируют осуществлять 15 льносеющих хозяйств, первичную переработку льносырья – 6 льнозаводов области в Бежецком, Сонковском, Молоковском, Калязинском и других районах. Сейчас производственные мощности позволяют перерабатывать до 25 тыс. тонн льнотресты.

Для поддержки и дальнейшего развития льняного комплекса Тверской области разработан проект целевой программы модернизации предприятий отрасли на 2019-2024годы. Основные задачи – решение вопросов технологической модернизации льносеющих хозяйств и перерабатывающих предприятий, обеспечение производств качественным сырьем.

По предварительным расчетам, объем средств из бюджетных и внебюджетных источников для реализации мероприятий программы составит более 4 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области