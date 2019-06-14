В Тверской области завершился основной период ЕГЭ-2019

13 июня прошли последние единые государственные экзамены основного периода по информатике и ИКТ, а также биологии. Предметы сдавали 637 и 980 человек соответственно.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, выпускники – главный потенциал Тверской области. Успешной сдачи экзаменов и выбора будущей профессии глава региона пожелал ребятам на последнем звонке в тверской школе №15, который состоялся 25 мая.

Экзамен по информатике и ИКТ сдавали участники, которые собираются поступать в вузы на специальности: информационная безопасность, автоматизация и управление, нанотехнологии, системный анализ и управление, ракетные комплексы и космонавтика, ядерные физика и технологии и другие. Сложный ЕГЭ продолжался 3 часа 55 минут. За это время участникам предстояло выполнить 27 заданий.

ЕГЭ по биологии – третий в списке популярных предметов по выбору в Тверской области. Его сдавали те, кто планирует поступать в медицинские вузы, а также будущие биологи и психологи. Экзамен продолжался 3 часа 30 минут. За это время необходимо было выполнить 40 заданий.

Результаты ЕГЭ по биологии, информатике и ИКТ можно будет узнать не позднее 27 июня 2019 года. В целом экзамены прошли в штатном режиме. Во всех аудиториях велось онлайн видеонаблюдение. За ходом ЕГЭ следили специалисты Министерства образования Тверской области, члены государственной экзаменационной комиссии, представители организации «Российский Союз Молодёжи».

Во время проведения ЕГЭ-2019 в Тверской области работает региональная «горячая линия» 8 (4822)32-06-19 и «горячая линия» Рособрнадзора 8 (495) 984-89-19, где можно получить любую консультацию, касающуюся единого госэкзамена. Также действует «телефон доверия ЕГЭ» 8(495)104-68-38.

ЕГЭ-2019 продолжится сдачей экзаменов в резервные сроки с 17 июня по 1 июля. В эти дни экзамены сдают те, у кого сдача нескольких предметов по выбору проводилась в один и тот же день, а также те, кто пропустил экзамены по уважительной причине.

В 2019 году в Тверской области участниками ЕГЭ стали 6097 человек. Самый массовый экзамен – русский язык (один из двух обязательных предметов), на него зарегистрировалось 5895 участника. 3619 человек выбрали профильную математику, 2260 – базовую. Наиболее популярными предметами по выбору традиционно стали обществознание и физика.