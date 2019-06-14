ЛУЧШИЕ ЛЮДИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

ГЛАВА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05. 2019 г. г. Конаково №

Об утверждении кандидатур для занесения

на Доску почета Конаковского района

Тверской области в 2019 году

В соответствии с Положением о Доске почета Конаковского района Тверской области, утвержденным решением Собрания депутатов Конаковского района № 216 от 24 марта 2016 г., руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области и на основании решения комиссии по рассмотрению и согласованию кандидатур для занесения на Доску почета Конаковского района Тверской области от 15 мая 2019 года,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить список кандидатур, заносимых на Доску почета Конаковского района Тверской области в 2019 году (прилагается).

2. Занести фотографии утвержденных кандидатур на Доску почета в срок до 11 июня 2019 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, управляющего делами.

Глава Конаковского района О.В.Лобановский.





Ефимкин Дмитрий Олегович - ООО «Завидово Девелопмент», специалист по развитию инженерных и энергетических систем

Куликова Светлана Викторовна - ГБУ Тверской области «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных», ветеринарный врач 1 категории

Бородулина Людмила Григорьевна - совет ветеранов Гагаринского микрорайона КГООВ «Родина», заместитель председателя КГООВ «Родина», заместитель председателя Гагаринского микрорайона г.Конаково

Молчанова Антонина Николаевна - МКУ «Изоплитовский «КДЦ Надежда», директор

Сусаенкова Юлия Викторовна - ОАО «ЖКХ Редкино», юрисконсульт

Поварова Галина Николаевна - ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Конаковского района», ведущий инспектор

Рулев Иван Андреевич - Конаковский районный совет ветеранов, почетный председатель президиума Конаковского районного совета ветеранов, полный кавалер ордена Славы

Шедина Любовь Михайловна - МБОУ СОШ с. Завидово, учитель начальных классов

Ханжин Сергей Георгиевич - филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», начальник лаборатории металлов и неразрушающего контроля управления по ремонту

Васильева Альвина Александровна - МУП «ЖКХ Старое Мелково», экономист

Васильева Анастасия Анатольевна - администрация городского поселения п. Новозавидовский, первый заместитель главы администрации

Тихонова Марина Анатольевна - АО «Завод Микроприбор», монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

Логинова Нина Алексеевна - МБДОУ детский сад № 10 г. Конаково, воспитатель

Кривотулова Елена Юрьевна - ООО «Ручьевское», главный бухгалтер

Охоцкая Раиса Ивановна - военный комиссариат города Конаково и Конаковского района, начальник отделения социального и пенсионного обеспечения

Муравьева Наталья Алексеевна - МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, тренер-преподаватель по лыжным гонкам

Дорошенко Тамара Евгеньевна - ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района, директор

Седяхина Валентина Владимировна - администрация Ручьевского сельского поселения, заместитель главы администрации

Козлова Татьяна Ивановна - ГБУЗ «Конаковская центральная районная больница», главная медицинская сестра

Александрова Татьяна Владимировна - Вахонинская сельская амбулатория, врач общей практики

Мельникова Ольга Владимировна - ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», машинист расфасовочно-упаковочной машины (общественный деятель)

Герман Ирина Витальевна - МБКПУ «Конаковский ГДК им. Воровского МО «Городское поселение г. Конаково», режиссер народного театра

Ермалаева Нина Николаевна - МБОУ СОШ п. Козлово, учитель начальных классов

Чижиков Александр Борисович - АО «Конаковский завод стальных конструкций», начальник ремонтно-строительного участка

Костюлина Людмила Рудольфовна - ГБУЗ КЦРБ ОСП «Новозавидовская районная больница», старшая медсестра

Комаров Борис Викторович - ОАО «Редкинский опытный завод», слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Мышко Ирина Яковлевна - храм Георгия Победоносца с. Юрьево-Девичье, главный бухгалтер

Прутенская Татьяна Николаевна - ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 57 Федерального медико-биологического агентства», заведующая рентгенологическим отделением

Борина Валентина Владимировна - ООО «Конаковский Жилкомсервис», заместитель генерального директора

Можаева Валерия Петровна - МКУ организация бухгалтерского и планово-экономического обслуживания МО «Конаковский район» Тверской области



Афтахова Галия Мифтаховна - общественная организация ветеранов-пенсионеров с. Городня, председатель

Катихина Валентина Федоровна - администрация Первомайского сельского поселения, глава поселения

Поляница Наталия Валерьевна - МБОУ СОШ № 2 г. Конаково, учитель физической культуры