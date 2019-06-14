ЛУЧШИЕ ЛЮДИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

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ГЛАВА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05. 2019 г. г. Конаково №
Об утверждении кандидатур для занесения
на Доску почета Конаковского района
Тверской области в 2019 году
В соответствии с Положением о Доске почета Конаковского района Тверской области, утвержденным решением Собрания депутатов Конаковского района № 216 от 24 марта 2016 г., руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области и на основании решения комиссии по рассмотрению и согласованию кандидатур для занесения на Доску почета Конаковского района Тверской области от 15 мая 2019 года,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить список кандидатур, заносимых на Доску почета Конаковского района Тверской области в 2019 году (прилагается).
2. Занести фотографии утвержденных кандидатур на Доску почета в срок до 11 июня 2019 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, управляющего делами.
Глава Конаковского района О.В.Лобановский.
Ефимкин Дмитрий Олегович - ООО «Завидово Девелопмент», специалист по развитию инженерных и энергетических систем
Куликова Светлана Викторовна - ГБУ Тверской области «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных», ветеринарный врач 1 категории
Бородулина Людмила Григорьевна - совет ветеранов Гагаринского микрорайона КГООВ «Родина», заместитель председателя КГООВ «Родина», заместитель председателя Гагаринского микрорайона г.Конаково
Молчанова Антонина Николаевна - МКУ «Изоплитовский «КДЦ Надежда», директор
Сусаенкова Юлия Викторовна - ОАО «ЖКХ Редкино», юрисконсульт
Поварова Галина Николаевна - ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Конаковского района», ведущий инспектор
Рулев Иван Андреевич - Конаковский районный совет ветеранов, почетный председатель президиума Конаковского районного совета ветеранов, полный кавалер ордена Славы
Шедина Любовь Михайловна - МБОУ СОШ с. Завидово, учитель начальных классов
Ханжин Сергей Георгиевич - филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», начальник лаборатории металлов и неразрушающего контроля управления по ремонту
Васильева Альвина Александровна - МУП «ЖКХ Старое Мелково», экономист
Васильева Анастасия Анатольевна - администрация городского поселения п. Новозавидовский, первый заместитель главы администрации
Тихонова Марина Анатольевна - АО «Завод Микроприбор», монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Логинова Нина Алексеевна - МБДОУ детский сад № 10 г. Конаково, воспитатель
Кривотулова Елена Юрьевна - ООО «Ручьевское», главный бухгалтер
Охоцкая Раиса Ивановна - военный комиссариат города Конаково и Конаковского района, начальник отделения социального и пенсионного обеспечения
Муравьева Наталья Алексеевна - МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, тренер-преподаватель по лыжным гонкам
Дорошенко Тамара Евгеньевна - ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района, директор
Седяхина Валентина Владимировна - администрация Ручьевского сельского поселения, заместитель главы администрации
Козлова Татьяна Ивановна - ГБУЗ «Конаковская центральная районная больница», главная медицинская сестра
Александрова Татьяна Владимировна - Вахонинская сельская амбулатория, врач общей практики
Мельникова Ольга Владимировна - ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», машинист расфасовочно-упаковочной машины (общественный деятель)
Герман Ирина Витальевна - МБКПУ «Конаковский ГДК им. Воровского МО «Городское поселение г. Конаково», режиссер народного театра
Ермалаева Нина Николаевна - МБОУ СОШ п. Козлово, учитель начальных классов
Чижиков Александр Борисович - АО «Конаковский завод стальных конструкций», начальник ремонтно-строительного участка
Костюлина Людмила Рудольфовна - ГБУЗ КЦРБ ОСП «Новозавидовская районная больница», старшая медсестра
Комаров Борис Викторович - ОАО «Редкинский опытный завод», слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Мышко Ирина Яковлевна - храм Георгия Победоносца с. Юрьево-Девичье, главный бухгалтер
Прутенская Татьяна Николаевна - ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 57 Федерального медико-биологического агентства», заведующая рентгенологическим отделением
Борина Валентина Владимировна - ООО «Конаковский Жилкомсервис», заместитель генерального директора
Можаева Валерия Петровна - МКУ организация бухгалтерского и планово-экономического обслуживания МО «Конаковский район» Тверской области
Афтахова Галия Мифтаховна - общественная организация ветеранов-пенсионеров с. Городня, председатель
Катихина Валентина Федоровна - администрация Первомайского сельского поселения, глава поселения
Поляница Наталия Валерьевна - МБОУ СОШ № 2 г. Конаково, учитель физической культуры