КРЕСТНЫМ ХОДОМ – ПО ГОРОДУ

10 июня 21-й Великий Волжский крестный ход прибыл в Конаковский район

Волжский Крестный ход впервые прошел в 1999 году, протяженность его маршрута следования составляет почти 1900 километров, из них 350 км водного и 1550 км сухопутного шествия. Он идет по водам трех рек: Волги, Днепра, Западной Двины и проходит по территории всей Тверской области, а завершается в Калязине.

В этом году он начался 20 июня, традиционно пункт, от которого он двигается - исток Волги. В этот день в Божественной литургии и чине малого водоосвящения, которые провёл Митрополит Тверской и Кашинский Савва, приняла участие делегация Конаковского района вместе с главой района Олегом Лобановским. «Сегодня особенный день, мы освящаем исток великой реки Волги. Уверен, что традиция будет продолжаться, и мы ежегодно будем собираться в этом светлом месте», - сказал Митрополит Тверской и Кашинский Савва.

В 2019 году XXI Крестный ход посвящен 200-летию обретения мощей благоверной княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской. Его святыней стала икона святой благоверной Иулиании из церкви в честь Архангела Михаила Торжка.

В понедельник к 6 часам вечера к причалу в г. Конаково прибыл катер со святынями Крестного хода в сопровождении священнослужителей Тверской епархии. Предварительно, в обед, Волжский крестный ход побывал в селе Городня, где в храме Рождества Божией Матери был проведен молебен. Крестный ход, в котором приняли участие несколько сотен православных жителей г. Конаково и окрестных населенных пунктов, прошел по набережной Волги, проспекту Ленина, улицам Энергетиков, Горького и Александровке и остановился у храма Анны Кашинской и Михаила Тверского для вечернего богослужения, в котором приняли участие протоиереи конаковского прихода Виктор Гуров и Дмитрий Гонцов.

Затем участники Волжского Крестного хода оттрапезничали, совершили ночевку на корабле и рано утром отбыли в следующий пункт - г. Дубну Московской области. Крестный ход побывает в Кимрах, Белом Городке, Кашине, и затем 15 июня прибудет в заключительный пункт - г. Калязин.

Хочется поблагодарить конаковскую полицию и казаков, а также сотрудников МЧС и скорой медпомощи за содействие в проведении Крестного хода.