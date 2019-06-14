В РАЙОНЕ – НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МВД

Приказом начальника УМВД России по Тверской области полковника полиции П.А.Пырха № 217 от 10 июня 2019 г. подполковник полиции Кирилл Валерьевич Рябов назначен на должность начальника отдела МВД России по Конаковскому району.

Кирилл Валерьевич Рябов родился 27 октября 1980 года в городе Архангельске. Семья переехала в Конаково, он закончил Конаковскую среднюю школу № 7, с 1997 по 1999 год являлся слушателем Тверского филиала Московского института МВД России. В 1999 году поступил на службу в ОМВД России по Конаковскому району, где начал свою служебную деятельность с оперуполномоченного уголовного розыска. В 2002 году К.В.Рябов окончил Московский институт МВД по специальности «юриспруденция», квалификация - юрист. В 2006 году был назначен на должность начальника отделения уголовного розыска ОМВД России по Конаковскому району. В 2012 году назначен на должность заместителя начальника ОМВД России по Конаковскому району. Женат, имеет на воспитании троих детей.

Поздравляем Кирилла Валерьевича с назначением на столь важный и ответственный пост. Он всю жизнь прожил в нашем городе и районе, знает его специфику, трудности и проблемы. Конаковский район – это форпост Тверской области, ее въездные ворота со стороны Москвы, и мы уверены, что под его руководством отдел МВД России по Конаковскому району обеспечит законность и правопорядок на вверенной территории и сделает все возможное для обеспечения безопасности жителей и гостей Конаковского района.