ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2019

Началось лето, и это значит, что можно уже подводить какие-то предварительные итоги весенней призывной кампании этого года. Хотя предстоит сделать еще очень много: призыв граждан на военную службу согласно установленным срокам продлится до 15 июля.

Как сообщил нашему корреспонденту военный комиссар по г. Конаково и Конаковскому району Юрий Неговора, оставшийся последний месяц – это период активной отправки призывников в Вооруженные силы. В мае таковых было всего три. Этому есть причины: из-за изменений в законодательстве теперь призывникам дают время на то, чтобы доучиться в учебных заведениях. Что касается тех, кто обязан по закону прибыть для прохождения призывной комиссии, но по каким-то причинам (уважительным или нет) не сделал это – сотрудники военного комиссариата настоятельно рекомендуют сделать это в самое ближайшее время. Комиссия работает по четвергам с 9 часов вплоть до 15 июля.

Продолжается набор граждан, желающих поступить на службу по контракту в воинские части Министерства обороны России, в том числе, закончившие средние и высшие учебные заведения. Для этого они могут обращаться в военный комиссариат ежедневно, кроме субботы и воскресенья, либо позвонить по телефону 3-37-45.

Также военный комиссариат направляет граждан для поступления в высшие военные учебные заведения, которые прошли предварительный отбор. Они будут вызываться в военкомат для вручения предписаний в те военные вузы, которые они выбрали.