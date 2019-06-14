16 июня - День города Конаково

Уважаемые жители!

Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем города Конаково и Конаковского района!

Ваш край воплощает красоту и богатство природы средней полосы России, гостеприимство и щедрость души нашего народа. Конаковская земля славится людьми, которые своим талантом и трудом создали ведущие предприятия страны в отраслях промышленности, сельского хозяйства, энергетики и туризма, сформировали значительный экономический и культурный потенциал для дальнейшего развития территории. Сегодня город Конаково и Конаковский район являются лидерами социально-экономического развития среди муниципальных образований Тверской области. Здесь реализуются важные проекты, направленные на строительство современной транспортной и рекреационной инфраструктуры, формирование комфортной среды для жизни населения. Пусть любовь к малой родине и преемственность лучших трудовых традиций помогут конаковцам успешно воплотить все планы, приумножить достижения предшествующих поколений. Желаю всем жителям города и района счастья, радости и хороших событий!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Дорогие жители и гости города Конаково и Конаковского района!

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником - Днем нашего любимого города и района! Этот праздник предназначен объединять всех конаковцев, ведь все мы испытываем теплые и уважительные чувства к месту, где живем и трудимся, отдыхаем и растим детей, строим планы на будущее.

Рабочие предприятий и организаций, труженики сельского хозяйства, предприниматели и работники государственных органов, работники социальной сферы и сферы обслуживания, пенсионеры и молодежь – все мы одна команда! Сегодня наш общий праздник!

Мы по праву гордимся историей нашего района, его современными достижениями, верим в его будущее. Будущее зависит прежде всего от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать район современным, комфортным и благоустроенным.

Сегодня в очередной раз хочется сказать слова благодарности ветеранам, внесшим значительный вклад в становление и развитие Конаковского района, всем, кто своим повседневным трудом активно участвует в общественной жизни, отдаёт ему частичку своего сердца, тепло своей души. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему процветанию нашей малой родины. Дорогие земляки! Спасибо вам за труд, за любовь и преданность, за заботу о родном Конаковском районе. Только вместе нам под силу сохранить его красоту, сделать его еще более комфортным.

Желаем всем вам крепкого здоровья, радости и удачи во всех делах. Пусть Конаковский район будет дружелюбным для гостей и комфортным для живущих здесь людей! С праздником!

С уважением глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных.

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Дорогие жители и гости Конаково и Конаковского района!

Примите самые добрые поздравления с Днем рождения нашего любимого города - малой родины, частицы великой России, дорогой сердцу каждого, кто здесь живет.

История нашего города - это история его жителей, рабочих и служащих, ветеранов и молодежи. Много замечательных людей вписали свои имена в его летопись, они принесли городу почет и уважение. Конаково - красивейшее место в Верхневолжье, здесь живут и трудятся прекрасные, удивительные, неравнодушные люди, в делах которых - ежедневный и ежечасный труд на благо родного края.

Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному городу, за ваш труд и заботу о его благополучии. Впереди у нас еще немало задач, требующих совместных усилий, а значит, мы должны сделать всё возможное, чтобы достичь поставленных целей. У нас всё получится, потому что жители г. Конаково - это энергичные, целеустремлённые люди, члены большой дружной городской семьи, команды единомышленников. Пусть сегодняшний праздник станет ярким событием в жизни нашего города и послужит импульсом для дальнейшей вдохновенной работы на благо Конакова, даст старт личным победам и достижениям!

Пусть крепким будет ваше здоровье, пусть добрыми будут ваши дела, пусть мир и покой царят в каждой семье, а удача сопутствует каждому на его жизненном пути! А нашему любимому городу - дальнейшего процветания! С днём рождения, Конаково! Мира и процветания вам! Будьте счастливы!

С уважением, временно исполняющий полномочия главы города Конаково М.Е.Ли, председатель Совета депутатов

города Конаково Д.И.Козырев.