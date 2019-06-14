16 июня – День медицинского работника

Уважаемые медицинские работники Тверской области!

Дорогие ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш гуманный, благородный труд пользуется большим уважением в обществе. В историю тверской земли навсегда вписаны имена талантливых врачей и медицинских сестер, настоящих подвижников, которые внесли значительный вклад в развитие здравоохранения региона и всей России. Их искреннее служение людям, бескорыстие, отзывчивость и беззаветная преданность долгу задали высокие ориентиры в вашей профессии.

Сегодня перед региональной системой здравоохранения стоят масштабные задачи. Необходимо создать все условия для того, чтобы, независимо от места жительства, наши граждане могли получать в Тверской области качественную медицинскую помощь с использованием современных методов и технологий диагностики, лечения и профилактики заболеваний.

Желаю вам успехов в важном и ответственном труде на благо здоровья людей! Пусть как можно чаще в ваш адрес звучат самые добрые и теплые слова от благодарных пациентов.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Конаковского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника! В этот праздничный день врачи, медицинские сестры, фельдшеры, фармацевты и все те, кто стоит на страже нашего здоровья, принимают заслуженные поздравления и слова искренней благодарности. Вашим рукам доверено самое дорогое – жизнь и здоровье граждан. У вас непростая миссия – постоянно находиться в готовности прийти нам на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных, требует большого терпения, огромных физических и душевных сил, знаний и умений, мужества и душевной чуткости. Но результат вашей ежедневной работы - сотни спасенных жизней людей – оправдывает все усилия. Дорогие медицинские работники! Спасибо вам за ваше сострадание и высочайший профессионализм! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть радуют вас успехи в труде и благодарные пациенты.

С уважением, глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных.