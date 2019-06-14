МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Сертификаты на улучшение жилья



Для шести конаковских семей произошло знаменательное и радостное событие: в торжественной обстановке глава Конаковского района Олег Лобановский вручил им свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Это стало возможным благодаря реализации на территории Конаковского района подпрограммы «Содействие в решении социально-экономических проблем молодых семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы. Такая мера социальной поддержки направлена непосредственно на улучшение жилищных условий путем предоставления молодой семье социальной выплаты в виде субсидии. Величина социальной выплаты зависит от количества членов семьи и среднерыночной стоимости квадратного метра. Каждая выплата складывается из средств местного, республиканского и федерального бюджетов. В 2019 году вручаются сертификаты на сумму 5 миллионов 110 тысяч 182 рубля, из которых 1 миллион 124 тысячи 240 рублей - средства бюджета Конаковского района, остальная сумма, 3 миллиона 985 тысяч 942 рубля - средства федерального и областного бюджетов.

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты из рук главы Конаковского района Олега Лобановского получили семьи Кибиткиных, Шиловых, Куликовых, две семьи Байрамовых. В каждой из них уже подрастают дети, и все родители пришли за заветным документом вместе с малышами. Семья Тарасовых свое свидетельство о праве собственности на получение социальной выплаты получила из рук губернатора Тверской области Игоря Рудени на встрече с руководителем региона.

Олег Лобановский поздравил счастливые семейства с важным событием и пожелал им тепла и уюта в новых собственных квартирах.

«Помощь в приобретении жилья – хорошая поддержка для каждой молодой семьи, дающая уверенность в завтрашнем дне, – сказал О. Лобановский. – Мы очень надеемся, что полученные средства послужат дополнительным кирпичиком для укрепления ваших семей».

Со своей стороны, счастливые родители, получившие право на социальную выплату, выразили слова признательности и благодарности администрации Конаковского района за внимание и заботу и отметили, что благодаря участию в программе господдержки молодых семей они получили возможность приобрести в собственность долгожданное жилье, а это лучший подарок, о котором они могли только мечтать.



Выставка в музее



В Конаковском краеведческом музее открылась традиционная выставка декоративно-прикладного творчества воспитанников и педагогов дома народного творчества ДЮЦ «Новая Корчева». На выставку отобраны лучшие работы творческих мастерских детско-юношеского центра. Здесь можно увидеть работы отделения изобразительного искусства, иконы, картины, а также резьбу и роспись по дереву, работы, вылепленные из теста, керамику, бисероплетение. Экспозиция разнообразна, но тематика одна - русское народное творчество.

Исполняющая обязанности директора «Новой Корчевы» Юлия Евгеньевна Кондрашина рассказала о творчестве воспитанников и педагогов, познакомила с экспонатами выставки. Участников приветствовали глава Конаковского района Олег Лобановский и заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина. Выставка будет открыта весь летний период, все желающие могут посетить Конаковский краеведческий музей и насладиться работами мастеров ДЮЦ «Новая Корчева».

Экологический десант

в карачаровском парке



7 июня в Конаковском районе прошла экологическая акция по уборке особо охраняемой природной территории «Парк Карачарово». Экологический десант уже в четвертый раз отправился в парк для уборки накопившегося за прошедший год мусора.

Движение в поддержку чистого парка началось в 2016 году, когда министерство природных ресурсов и экологии Тверской области обратилось к ПАО «Энел Россия» с предложением установить стенды, содержащие информацию об особенностях территории и об ограничениях пребывания на ней для посетителей. Сотрудники Конаковской ГРЭС выступили в поддержку этой инициативы. В последующие годы сотрудники станции стали официальными организаторами экологической акции по уборке карачаровского парка при неизменной поддержке министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, ГКУ ТО «Государственная инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области», администрации Конаковского района и молодежного актива Конаковского района.

В этом году четвертую экологическую акцию в парке открывали глава Конаковского района Олег Лобановский, главный инженер Конаковской ГРЭС Евгений Сычев, заместитель директора ГКУ ТО «Государственная инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области» Сергей Липнягов и генеральный директор санатория «Карачарово» Лидия Сивакова.

«Парк Карачарово» является одним из старейших в России. Его история берет свое начало с XIX века. В то время карачаровские земли отошли во владение князя Г.Г.Гагарина, художника, архитектора, вице-президента Петербургской Академии художеств. На территории имения было решено разбить парк в лондонском стиле, для чего и пригласили английского садовника. От центра парка веером расходятся восемь главных аллей: дубовая, березовая, липовая, кленовая, ясеневая, осиновая и еловая.

Парк на протяжении долгого времени находился в достаточно запущенном состоянии, но постепенно, год за годом волонтеры стараются восстановить былую красоту памятника природы «Парк Карачарово».



С днем рождения, Ручьи!



В ДК деревни Ручьи отметили праздник Ручьевского сельского поселения, который традиционно проводится накануне Дня России, и так уж совпало, исконно русского праздника Святой Троицы. Поздравить жителей поселения пришли заместитель главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, управляющий делами Анна Рябова и заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района Татьяна Писаренко.

Гостей встречала глава Руьевского сельского поселения Анна Земскова. В начале торжественной церемонии вручения благодарственных писем, грамот и подарков были подведены итоги жизни поселения за прошедший год. Отмечалось, что за этот срок сделано многое: в деревне Ручьи продолжается реализация проекта «Реконструкция системы теплоснабжения», построена модульная котельная, завершена прокладка подземных сетей теплоснабжения, в настоящее время идут пуско-наладочные работы. На территории ФАП обустроена детская площадка. Много работы сделано по ремонту дорог: отремонтированы дороги по деревням Трубицино и Быстрово, в Ручьях по улице Гаранина. Реализован проект по программе ППМИ «Ремонт фойе Дома культуры», выборы 2018 года прошли в отремонтированном помещении. Первое мероприятие в новеньком после ремонта фойе – празднование Дня пожилых людей. В поселении создана добровольная пожарная команда, водитель автомашины - Александр Горохов. Его кандидатура размещена на районной Доске почета в 2018 году. Благодаря отзывчивости и дисциплине Александра Николаевича было предотвращено распространение пожаров на территории поселения до приезда специализированных отрядов МЧС. Участники художественной самодеятельности принимали участие в фестивале «Конаковские огни-2019» и вошли в число победителей конкурса: лауреатами первой степени стали дуэт Виктория Иванова и Анастасия Гребенцова, ученицы 8 класса школы деревни Ручьи солисты Наталья Бергер и Марина Андреева.

Полным ходом идет ремонт спортивной площадки, расположенной на площади между домами МКД, денежные средства выделены депутатом Законодательного собрания Тверской области Д.И.Дородных.

В деревне Крутец продолжается восстановление храма Святой Троицы, обустроен подъезд для машин, разбиты цветники. В храме регулярно проходят службы.

Коллективу администрации вручено благодарственное письмо главы Конаковского района Олега Лобановского по итогам работы 2018 года.

И вот отмечаются трудовые успехи земляков: грамотами главы Конаковского района награждены фельдшер З.А.Федотова, почтальон С.А.Голынкина, за активное участие в жизни поселения - Л.Н.Гасилина, благодарности за личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства и высокие трудовые показатели награждены 25 работников производственного объединения «Дмитрогорское». Самая большая номинация - «Добрые дела», здесь и благодарственные письма, и подарки получили А.Н.Горохов, К.В.Фадеев, Д.К.Фадеев, А.В.Похилюк, С.Н.Мальков, Р.О.Арешидзе, Л.В.Голынкина, Н.И.Щадрина.

От имени руководства поселения огромная благодарность директору «Руглас-Продакшн» Ю.А.Зиновьеву за оказание финансовой помощи на подготовку МКД к отопительному периоду 2018-2019 гг. Также звучали слова признания учителям и воспитателям, персоналу учебно-воспитательных учреждений.

Семьи Валентины и Кон-стантина Андреевых и Зинаиды и Николая Двойновых поздравили с 55-летним юбилеем совместной жизни, молодую семью Анатолия и Валентины Беловых - с рождением семьи. Не забыты и самые маленькие жители, на сцене девять детей с родителями получают сертификаты на получение подарков в ИП «Заруднева».

Творческим подарком для жителей поселения стала концертная программа, подготовленная самодеятельными артистами Ручьевского Дома культуры. Радовали жителей выступления детей, ансамбль «Ивушки», солисты М. Андреева, Е. Спицына, О. Посох, Т. Кочетков, гости праздника из города Конаково Т. Темерова и Г. Разумова.

Перед Домом культуры работала детская площадка с аттракционами.

Закончился вечер дискотекой и праздничным салютом.

Соглашение с Роскосмосом –

это новые возможности

Закончил работу Петербургский международный экономический форум-2019. Тверская область во главе с губернатором Игорем Руденей приняла в форуме самое активное участие. Акцент был сделан на нескольких ключевых направлениях работы правительства Тверской области.

Одно из главных направлений - туризм, второе направление – это системное и инфраструктурное развитие региона. Подписано соглашение с Роскосмосом. Также прошли встречи с руководителями предприятий, которые являются передовыми в своей отрасли, в том числе это «1С». Новые направления сотрудничества - проекты по производству сжиженного газа с государственной корпорацией «Ростех» и компанией «Газпром СПГ технологии», которые выразили желание создать на территории региона производства. Общий объём предполагаемых инвестиций, привлечённых в Тверскую область по итогам Петербургского международного экономического форума-2019, составит около 55 млрд. рублей.

Глава Конаковского района Олег Лобановский назвал подписанное 7 июня на площадке Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве правительства Тверской области и госкорпорации «Роскосмос» важным шагом для более точного учета ресурсов и выстраивания планов по развитию региональной экономики.

«Соглашение с Роскосмосом – это новые возможности. Игорь Руденя приводит в регион передовые технологии учета экономических ресурсов, прежде всего, земельных участков, которые еще не вовлечены в экономический процесс или неэффективно используются, но очень важны для инвесторов, готовых реализовать проекты в сельском хозяйстве, промышленности, туризме», – отметил Олег Лобановский.

По его словам, новые высокоточные технологии Роскосмоса позволят ускорить и удешевить процесс выявления неиспользуемых природных ресурсов региона, эффективнее планировать вовлечение в экономику перспективных инвестиционных площадок.

Напомним, соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического и инновационного развития Тверской области подписали 7 июня губернатор Игорь Руденя и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Событие стало частью деловой программы Петербургского международного экономического форума-2019.

Документ закрепляет ранее достигнутые договорённости по использованию результатов космического мониторинга для предупреждения и ликвидации природных пожаров, а также более полного налогового учёта земельных участков и объектов капитального строительства, пресечения правонарушений в сфере использования лесных и водных ресурсов на территории региона.

«Для нас очень почётно и ответственно стать пилотным регионом, где будет реализовываться этот проект. Тверская область получит большой экономический эффект в части повышения эффективности использования и сохранения лесных ресурсов, рационального использования полезных ископаемых. Очень важна помощь Роскосмоса в усилении работы по борьбе с пожарами, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Наде-емся, что опыт реализации проекта на территории Верхневолжья даст возможность развивать эти направления в других регионах», - отметил Игорь Руденя.

7 июня – второй день деловой программы Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Основные события - подписание соглашений о сотрудничестве с государственными корпорациями «Роскосмос», ВЭБ.РФ и «Ростех», а также ООО «1С», проведение встреч с руководством группы компаний SFT Group, ООО «Аксенчер».

Также 7 июня глава региона примет участие в пленарном заседании, где запланировано выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина. Главная тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития».

6 июня на ПМЭФ-2019 Тверская область провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд. рублей инвестиций в течение 10 лет.

Подготовила Ирина Третьякова