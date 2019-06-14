И В ПРАЗДНИК ОНИ НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ!

12 июня в Конаковском районе отметили День России - один из важных государственных праздников нашей страны. Во всех поселениях прошли концерты и спортивные мероприятия, посвящённые Дню России. В Конакове на спортивных площадках Набережной Волги состоялся ежегодный турнир по летним видам спорта на «Кубок молодежного совета при главе Конаковского района».

Приуроченный к Дню России турнир подготовили и провели активисты молодежного совета Конаковского района и его лидер Денис Клементьев. Несмотря на пасмурную погоду и дождь в турнире приняли участие не только городские любители летних видов спорта на свежем воздухе, но и гости из Твери и Редкино. Юноши и девушки соревновались в пляжном волейболе и настольном теннисе. Все они хорошо знакомы между собой по ежегодным соревнованиям и тренировкам, и для них игра - это не только спорт, но и возможность встретиться в кругу друзей на природе. Да и погода, с утра огорчившая дождем, к обеду улучшилась, выглянуло солнце.

Главный судья соревнований Ольга Баринова рассказала о победителях и призерах турнира. В настольном теннисе среди девушек 1 место заняла Юлия Останина, 2 место – у Ульяны Кубанковой, 3 место – у Марии Ягубкиной. Среди мужчин и женщи 1 место занял Константин Аникин, 2 место – Валентин Воробьёв и 3 место – Ольга Баринова. В парных встречах 1 место занял дуэт Константин Аникин и Валентин Воробьёв, 2 место – Юлия Останина и Ульяна Кубанкова и 3 место – Ольга Баринова и Александр Горенков.

Турнир на кубок молодежного совета района ежегодный, он проводится уже в седьмой раз и пропагандирует летние виды спорта и здоровый образ жизни. Надеемся, что эта хорошая традиция сохранится надолго, ведь спорт – это возможный источник самосовершенствования для каждого человека, как сказал основоположник олимпийского движения Пьер де Кубертен. Спорт - это здоровье человека, и с каждым днем всё большее количество людей начинает считать спорт частью своей жизни.

Людмила КИКАЛО.