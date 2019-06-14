НИ ДНЯ БЕЗ ДЕЛА



Каждый год коллектив экспериментального танца «Artist» (КТЦ «Радость»), хореографическая студия современного танца «Iskra» (Селиховский СДК) и еще совсем новая группа современного танца «Rice» под руководством балетмейстера Анастасии Клементьевой радуют своих зрителей различными танцевальными проектами.

В этом году отчетный концерт состоялся 31 мая, назывался он «Танцевальный бой». Коллективы соревновались в разных направлениях танца и выясняли, кто круче. Бесспорно, победила дружба. А 1 июня наши танцоры уже в который раз выступили на мероприятии, организованном сотрудниками Конаковской ГРЭС «Открытая станция». В полуторачасовом блоке коллективы показали свои лучшие номера. Также к ним присоединились певцы Дмитровогорского ДК. Как всегда, мероприятие прошло в тесной, дружественной обстановке. На следующий день коллективы вышли на центральную площадь города Конаково, где проходила акция «За здоровый образ жизни». Вместе с танцорами выступил певец Селиховского СДК Андрей Лазарев.

Немного переведя дух, руководитель и некоторые из участников танцевальных групп отправились в Крым. С нашими танцорами учатся, танцуют, набираются новых знаний почти двести человек! Гости из Беларуси, Израиля, Украины, Франции. На проекте их ожидают лучшие педагоги страны: Александр Могилев - хореограф шоу «Танцы на ТНТ», Александр Разживин, Бейч, Лутошина, Самохвалов, Юрченко, Морроу. Чумовые классы. Волшебное море. Три уровня обучения. Финальные перфомансы. Купание с дельфинами. Сертификаты каждому участнику. Все это практический семинар для танцоров и хореографов «июньская разминка» от проекта «Танцевальный клондайк».

Д. КЛЕМЕНТЬЕВ.