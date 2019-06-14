ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

8 июня вся страна отмечала День социального работника. В честь этого в районном ДК «Современник» прошло праздничное мероприятие «Профессия добра».

Милосердие, сострадательное, доброжелательное, заботливое отношение к другому человеку – вот что лежит в основе профессии социального работника. Истинное милосердие - это желание приносить пользу другим людям, не думая о вознаграждении. Именно таких людей и чествовали в зале ДК. Ведь День социального работника отмечается в России ежегодно вот уже 19 лет на основании Указа президента Российской Федерации, подписанного 27 октября 2000 года.

Со сцены от имени главы района всех социальных работников поздравила заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина. Письменной благодарностью главы Конаковского района были награждены социальные работники А.В.Казакова (п. Козлово), Н.Н.Куркова (п. Редкино), Л.Н.Артамонова (п. Редкино), И.С.Цветкова (п. Новозавидовский), Н.А.Кухаренко (п. Новозавидовский). Почетной грамотой главы Конаковского района награждены О.Ю.Павлова – юрисконсульт ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения» и И.А.Капустина – эксперт ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения».

Затем с праздником всех поздравила заместитель главы администрации г. Конаково Лариса Владимирова. Она вручила письменные благодарности главы г. Конаково Е.В.Гончар – социальному работнику, В.Е.Тугаревой – педагогу-психологу Комплексного центра социального обслуживания населения Конаковского района, Ю.В.Обушковой - заместителю главного бухгалтера Комплексного центра социального обслуживания населения Конаковского района, С.В.Коробейниковой – социальному работнику. Почетной грамотой главы г. Конаково награждена социальный работник Н.В.Поветьева.

Для награждения и поздравления на сцену вышел директор центра социальной поддержки населения Конаковского района Андрей Колпаков и директор Комплексного центра социального обслуживания населения Конаковского района Тамара Дорошенко. Они зачитали приветственное слово и вручили письменные благодарности от министерства социальной защиты населения Тверской области, губернатора Тверской области Игоря Рудени и благодарности от КЦСОН.

За многолетний добросовестный труд в сфере социальной защиты населения благодарность губернатора Тверской области объявлена главному бухгалтеру Комплексного центра социального обслуживания населения Конаковского района О.В.Смагиной. За добросовестный труд в сфере социальной защиты населения благодарность министерства социальной защиты населения Тверской области объявлена социальным работникам Т.В.Девятовой, Е.Н.Денисенко, заместителю директора Комплексного центра социального обслуживания населения Конаковского района О.В.Поздняковой. За добросовестный труд в сфере социальной защиты населения объявлена благодарность Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района социальным работникам А.С.Михайловой, М.А.Бушевой, Л.И.Антонюк, В.Ф.Бесединой и Т.Г.Рассказовой.

И, конечно же, не обошлось в этот день без музыкальных поздравлений. Свое творчество социальным работникам дарили ансамбль народной песни «Северяночка», театр танца «Дебют», образцовый детский театр «Теремок», хореографический коллектив «Ритм», Полина Чекмарева, Дарья Волкова и Елена Коннова, а также Мария Ягубкина.

Труд соцработников сложно переоценить, ведь именно они помогают людям в сложных жизненных ситуациях. Благодаря им дети и взрослые получают возможность полноценно жить! От всей души желаем здоровья, счастья и успеха в непростой работе, ведь труд, который ежедневно кропотливо совершает каждый из социальных работников, - это самое главное дело. Пусть каждый человек ценит то, чем вы занимаетесь, пускай везение и благополучие никогда не покинут ваш дом, а рядом всегда будут настоящие, верные друзья!