«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА - ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕ»

С таким замечательным названием прошёл в Юрьево-Девичьевском досуговом центре праздник, посвящённый Дню защиты детей. Он собрал в стенах досугового центра воспитанников детского сада, детского оздоровительного пришкольного лагеря и детей, которые уже обосновались на летний отдых в излюбленном месте - Юрьево-Девичье.

Праздник начался в зрительном зале с театрализованной концертной программы «Сказочное путешествие». Зазвучала фонограмма песни «Планета детства», и на сцене с шумом и гиканьем появились аниматоры Клоун Жора (Елена Спирина) и Клоун Танцулька (Алёна Куликовских). Они предложили ребятам совершить интереснейшее путешествие на импровизированном поезде в страну Творчества, проверили багаж, с которым ребята отправились в путь, и убедившись, что с собой ребята взяли только хорошее настроение, радость и веселье, счастье и, конечно же, друзей, отравились в путь. Много остановок было во время прекрасного путешествия. Станция «Смешливая» говорит сама за себя. Здесь ребята в шуточной форме познакомились с клоунами, поиграли в музыкальную игру «Хи-хи-хи и ха-ха-ха» и отправились на Станцию говорунов, где маленькие артисты разговорного жанра Дома культуры читали стихи и давали мастер-класс по скороговоркам. Со Станции говорунов двигаемся к станции «Песенная». Здесь блеснули своим талантом юные вокалисты Дома культуры Александра Дмитриева, Анна Романова, Дмитрий Шеромов, дуэт Саша Дмитриева и Тася Прик, вокальный дуэт Дмитрий Шеромов и Матвей Лобанов пели зажигательные песни, а клоуны Жора и Танцулька предложили детям и взрослым сыграть в музыкальную игру «Угадай мелодию». Ребята по песням отгадывали мультфильм, в котором они прозвучали, и хором подпевали любимым мультяшным героям. На станции «Танцевальная» - мастер-класс детских танцевальных коллективов «Солнышко» и «Апельсинки», станцевали танцы «Неразлучные друзья», «Ха-фа-на-на» и «Я - не шмакодявка». Поезд удачно движется вперёд, и вот мы на станции «Игровая», на которой ребята вдоволь наигрались и насмеялись, создали целый оркестр из аплодисментов. И снова в путь, на конечную станцию «Страна творчества». Клоуны пригласили ребят на площадь, где прошли конкурс рисунков на асфальте, который провела заведующая библиотечным сектором ДЦ Елена Дмитриева, фотосессия. И завершился праздник зажигательным массовым флешмобом с клоуном Танцулькой.

Елена СПИРИНА.