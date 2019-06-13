В Тверском императорском дворце в каникулы проходят квесты, мастер-классы и экскурсии для школьников

В период летних каникул в Тверском императорском дворце проходят познавательные экскурсии, интерактивные занятия и другие образовательные мероприятия для школьников в рамках проекта «Лето во Дворце».

Задачу по организации интересного досуга детей в каникулы поставил Губернатор Игорь Руденя на заседании регионального Правительства, посвященном летней кампании 2019 года.

«Дети должны иметь возможность развивать таланты и способности, получать новые знания, заниматься художественным и научно-техническим творчеством», – сказал тогда Игорь Руденя.

Всего в летний период 2019 года организованными формами отдыха будут охвачены около 83,7 тысячи ребят.

Проект «Лето во Дворце» включает увлекательные мероприятия для детей: познавательные экскурсии «Знакомство с музеем», занятия «В мастерской художника», «Натюрморт», «Скульптура», «История фарфоровой чашечки», игры «Царское дело», «Ровесники» в компьютерном классе, мастер-классы по рисованию, музейные квесты.

12 июня прошли экскурсии для ребят в возрасте с 6 до 14 лет. 13 июня – интерактивные занятия «В мастерской художника». В пятницу, 14 июня, запланирован мастер-класс по рисованию «Вензель». В воскресенье, 16 июня, детей приглашают на музейную квест-игру «Дом святого Спаса». Информацию об участии в образовательных программах можно узнать по телефону: 8 (4822) 34-31-56, 34-62-43.

В настоящее время завершаются реставрационные и строительные работы на объектах культурного наследия, входящих в комплекс Путевого дворца. 10 июня Губернатор Игорь Руденя ознакомился с финальным этапом работ в здании бывшего реального училища, где располагается Тверской краеведческий музей. Также Губернатор посетил оранжерею Путевого дворца – здесь отремонтирован фасад, проведены реставрационные работы в центральном и выставочном помещениях.

Комплекс Тверского императорского дворца является образцом парадной архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища.

В 2012 году началась реставрация объекта по проекту Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 3 млрд рублей. Тверской императорский дворец был официально открыт после реставрации в ноябре 2017 года.

Тогда же по инициативе Губернатора Игоря Рудени в Тверской области стартовал проект «Нас пригласили во дворец». Основная цель проекта – приобщение школьников к истории и культуре России и тверского края, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

Всего с начала реализации проекта его участниками стали свыше 39 тысяч школьников из всех муниципальных образований региона. Начиная с 2018-го, бесплатные экскурсии проводятся только для восьмиклассников. В прошлом году во дворце побывали более 11900 учеников восьмых классов. В 2019 году Тверской императорской дворец бесплатно посетят более 12 тысяч школьников Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области