Алла Радайкина: «Игорь Руденя знает наши проблемы и готов их решать»

Главный врач Вышневолоцкой районной больницы Алла Радайкина считает, что для районной медицины задача номер один – преодоление дефицита кадров. Об этом она говорила на встрече губернатора Игоря Рудени с главными врачами учреждений здравоохранения Тверской области, которая состоялась 13 июня.

«Мы отмечаем кадровый дефицит и в первичном звене, и в стационарном. Проблема стоит остро, и я благодарна губернатору Игорю Михайловичу Рудене за внимание, которое он уделяет этому вопросу и другим задачам региональной системы здравоохранения. Он знает, понимает наши проблемы и готов их решать», – сказала Алла Радайкина.

По ее мнению, еще одной важной темой является выстраивание коммуникаций между врачами и пациентами.

«Врач должен уметь предотвращать возможные конфликты, выстраивать коммуникации с пациентами. Вопросы этики, деонтологии и коммуникаций, на мой взгляд, сейчас несколько потеряны в образовательном процессе. Считаю важным, чтобы изучение принципов этики и деонтологии в медицине было обязательно включено в образовательные стандарты», – отметила Алла Радайкина.

Напомним, 13 июня Игорь Руденя провел встречу с главными врачами учреждений здравоохранения Тверской области. Разговор состоялся в преддверии Дня медицинского работника, который будет отмечаться 16 июня.

«В рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» у нас есть возможность системно решить основные задачи на уровне региона. Национальными проектами установлены показатели по увеличению продолжительности жизни, развитию диспансеризации, росту числа граждан, ведущих здоровый образ жизни», – сказал Игорь Руденя.

Одна из ключевых задач – обеспечение медицинских учреждений кадрами. Сегодня в регионе работа ведётся по нескольким направлениям. Это выплаты для работников, переезжающих в сельскую местность, небольшие города и посёлки: 1 млн рублей врачам, 500 тыс. рублей фельдшерам, 300 тыс. рублей работникам со средним медицинским образованием. В 2017-2018 годах ими воспользовались 33 врача, 37 фельдшеров и работников со средним медицинским образованием. В 2019-м запланированы выплаты для 32 специалистов. Кроме того, выделено более 153 млн рублей на повышение заработной платы работников скорой помощи Твери и Калининского района.

Развивается целевое обучение в Тверском государственном медицинском университете. В прошлом учебном году подготовлены 272 студента-целевика, в планах на следующий – 371 специалист. Также в 2018-м впервые стали получать выплаты обучающиеся по целевому направлению ординаторы – всего 47 человек. В следующем учебном году планируется увеличить их число более чем в 2 раза – до 102.