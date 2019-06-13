Каринэ Конюхова: «Встреча Игоря Рудени с главными врачами – это его зов помощи»

Главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева Каринэ Конюхова считает, что тверская медицина должна сосредоточить усилия на снижении смертности в регионе.

«Повысить рождаемость будет непросто, поскольку к возрасту деторождения пришла молодежь, появившаяся на свет в 1990-е годы, когда, по понятным причинам, отмечался спад рождаемости. Сейчас даже в большей степени нас должны волновать вопросы, связанные со снижением показателей смертности населения, в том числе, от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», – сказала Каринэ Конюхова, комментируя итоги встречи губернатора Игоря Рудени с руководителями учреждений здравоохранения Тверской области.

По мнению Конюховой, ключевая задача медиков – ранняя диагностика заболеваний. В этом особую роль играют учреждения первичного звена здравоохранения и межрайонные центры.

«Сейчас у нас есть один инструмент – диспансеризация, в которую включены все исследования и методики, необходимые для диагностирования заболеваний. Нужен не формальный, ответственный подход. Наша работа, работа врачей, заключается в том, чтобы мотивировать пациентов к прохождению диспансеризации, выявлять заболевания на ранних стадиях, брать пациента за руку и вести. А пациенты должны быть более ответственными к своему здоровью и обязательно проходить диспансеризацию», – считает Каринэ Конюхова.

По ее словам, встреча с губернатором была необходима и главе региона, и врачам.

«Встреча Игоря Михайловича Рудени с главными врачами – это его зов помощи. Он не может смириться с тем, что прикладывается масса усилий по развитию области, а смертность остается высокой. Для кого тогда все это делается? Мы должны заботиться о тех, кто живет и работает в регионе, составляет его потенциал», – сказала Каринэ Конюхова.

Напомним, 13 июня губернатор Игорь Руденя провел встречу с главными врачами учреждений здравоохранения Тверской области. Разговор состоялся в преддверии Дня медицинского работника, который будет отмечаться 16 июня.

«В рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» у нас есть возможность системно решить основные задачи на уровне региона. Национальными проектами установлены показатели по увеличению продолжительности жизни, развитию диспансеризации, росту числа граждан, ведущих здоровый образ жизни», – сказал Игорь Руденя.

Одна из ключевых задач – обеспечение медицинских учреждений кадрами. Сегодня в регионе работа ведётся по нескольким направлениям. Это выплаты для работников, переезжающих в сельскую местность, небольшие города и посёлки, а также целевое обучение в Тверском государственном медицинском университете.

Губернатор обозначил значимость совершенствования мер по профилактике и снижению смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, в прошлом году удалось существенно, почти на 11 %, снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Поддержать этот тренд позволит, в том числе развитие специализированных центров, отделений и кабинетов.

Глава региона подчеркнул: необходимо стимулировать граждан к прохождению диспансеризации, ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек. Конкретные шаги – повышение информированности населения, социальная реклама. А также доступность диспансеризации, возможность пройти её в удобное для граждан время.