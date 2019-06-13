Сергей Козлов: «Игорь Руденя придает большое значение вопросам реализации национальных проектов»





Главный врач Областной клинической больницы Сергей Козлов прокомментировал итоги встречи губернатора Игоря Рудени с руководителями учреждений здравоохранения Тверской области.

«Перед здравоохранением региона стоят большие задачи – реализация национальных проектов. Мы осуждали с губернатором связанные с этим вопросы. Игорь Михайлович Руденя придает им большое значение, поэтому разговор был откровенным», – рассказал Сергей Козлов.

Главврач областной клинической больницы отметил, что основной вопрос, который волнует медицинское сообщество – кадровый дефицит в отрасли.

«Не хватает бойцов – врачей, медсестер, которым предстоит выполнять национальные проекты на местах. Особенно это касается районных больниц. Самое простое решение – вернуть систему распределения выпускников медицинских вузов, чтобы они ехали работать в районные больницы и таким образом окупили вложенные государством средства в их обучение. Есть и другие варианты, их мы тоже обсуждали с губернатором», – сказал Сергей Козлов.

Он также отметил, что в регионе необходимо развивать межрайонные центры, которые являются важным звеном в системе здравоохранения.

Напомним, 13 июня Игорь Руденя провел встречу с главными врачами учреждений здравоохранения Тверской области. Разговор состоялся в преддверии Дня медицинского работника, который будет отмечаться 16 июня.

«В рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» у нас есть возможность системно решить основные задачи на уровне региона. Национальными проектами установлены показатели по увеличению продолжительности жизни, развитию диспансеризации, росту числа граждан, ведущих здоровый образ жизни», – сказал Игорь Руденя.

Одна из ключевых задач – обеспечение медицинских учреждений кадрами. Сегодня в регионе работа ведётся по нескольким направлениям. Это выплаты для работников, переезжающих в сельскую местность, небольшие города и посёлки: 1 млн рублей врачам, 500 тыс. рублей фельдшерам, 300 тыс. рублей работникам со средним медицинским образованием. В 2017-2018 годах ими воспользовались 33 врача, 37 фельдшеров и работников со средним медицинским образованием. В 2019-м запланированы выплаты для 32 специалистов. Кроме того, выделено более 153 млн рублей на повышение заработной платы работников скорой помощи Твери и Калининского района.

Развивается целевое обучение в Тверском государственном медицинском университете. В прошлом учебном году подготовлены 272 студента-целевика, в планах на следующий – 371 специалист. Также в 2018-м впервые стали получать выплаты обучающиеся по целевому направлению ординаторы – всего 47 человек. В следующем учебном году планируется увеличить их число более чем в 2 раза – до 102.



