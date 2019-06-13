Зиновий Френкин: «Благодарен Игорю Рудене за знаковое для региона соглашение с ХК «Динамо-Москва»

Президент общественной организации «Федерация хоккея Тверской области» Зиновий Френкин считает, что подписанное 13 июня соглашение о сотрудничестве Правительства Тверской области и хоккейного клуба «Динамо-Москва» – большое событие для тверских болельщиков.

«Для хоккейного мира, для тверских болельщиков – это важное событие, большой праздник. Тверь – хоккейный город, у нас давние, хорошие традиции. Искренне благодарен губернатору Игорю Рудене за подписанное соглашение, которое, уверен, является знаковым для тверского спорта», – сказал Зиновий Френкин.

13 июня Правительство Тверской области и хоккейный клуб «Динамо-Москва» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в регионе. Документ подписали губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ХК «Динамо-Москва» Евгений Кровопусков.

Подписание соглашения дает старт новому этапу хоккейной истории Верхневолжья. В Твери будут размещаться две команды: Высшей хоккейной лиги - «Динамо-Тверь» и молодёжной хоккейной лиги – «Динамо-Москва». Тренировочной площадкой станет спортивный комплекс «Юбилейный».

«Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве – это эпохальная страница в развитии тверского профессионального и юношеского хоккея. Это начало большой программы по развитию спорта на территории Тверской области. В ближайшие несколько лет мы планируем модернизацию всей комплексной спортивной инфраструктуры, которая будет отвечать международным требованиям», – отметил Игорь Руденя.

Старт хоккейному сезону будет дан 1 сентября. С этого момента тверские болельщики смогут посещать домашние матчи тверских команд.