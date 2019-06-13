Денис Кокарев: «Размещение профессиональной команды в Тверской области – дополнительная мотивация для молодых ребят»

Воспитанник тверского хоккея, чемпион мира по хоккею 2012 года Денис Кокарев 13 июня принял участие в церемонии подписания соглашения между Правительством Тверской области и хоккейным клубом «Динамо-Москва». Спортсмен отметил

«Вижу от этого соглашения сплошные плюсы. Размещение профессиональной команды в Тверской области – это дополнительная мотивация для молодых ребят, это позволит перенимать опыт у более опытных хоккеистов», – прокомментировал событие Денис Кокарев.

Напомним, 13 июня Правительство Тверской области и хоккейный клуб «Динамо-Москва» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в регионе. Документ подписали губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ХК «Динамо-Москва» Евгений Кровопусков.

Подписание соглашения дает старт новому этапу хоккейной истории Верхневолжья. В Твери будут размещаться две команды: Высшей хоккейной лиги - «Динамо-Тверь» и молодёжной хоккейной лиги – «Динамо-Москва». Тренировочной площадкой станет спортивный комплекс «Юбилейный».

«Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве – это эпохальная страница в развитии тверского профессионального и юношеского хоккея. Это начало большой программы по развитию спорта на территории Тверской области. В ближайшие несколько лет мы планируем модернизацию всей комплексной спортивной инфраструктуры, которая будет отвечать международным требованиям», – отметил Игорь Руденя.

Старт хоккейному сезону будет дан 1 сентября. С этого момента тверские болельщики смогут посещать домашние матчи тверских команд.