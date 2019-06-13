В Твери стартовал Джазовый фестиваль с участием звезд мировой сцены

13 июня в Тверской академической областной филармонии открылся Джазовый фестиваль. Его участники – звезды мировой джазовой сцены: вокалистка Ив Корнелиус из США, народный артист России Давид Голощёкин, а также музыканты Алексей Подымкин, Сергей Васильев, Виктор Епанешников и ансамбль «Четверо».

В программе Джазового фестиваля – авторские композиции, произведения в стилях соул, фанк, а также джазовые стандарты в авторских аранжировках.﻿

«Областная филармония всегда дарит нам интересные премьеры, запоминающиеся встречи с выдающимися артистами и коллективами, масштабные проекты, которые уже получили признание публики. Все это – важный вклад в развитие культуры тверского края и всей России», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Еще одним масштабным культурным событием июня станет Фестиваль искусств Юрия Башмета, который пройдет 18 июня на Театральной площади Твери. В нем примут участие камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством главного дирижера и солиста, народного артиста России Юрия Башмета, а также актеры театра и кино Сергей Епишев и Ольга Смирнова. В программе фестиваля – произведения Э. Лолашвили, Э. Грига, П. Чайковского, В.А. Моцарта, Т. Такемицу, А. Шнитке, А. Пушкина.

Выступления известных музыкантов в Твери под открытым небом, на которые могут прийти все желающие, становятся неотъемлемой частью культурной жизни Верхневолжья. Задачу реализовывать проекты, интересные и доступные молодежи, людям всех возрастов, поставил Губернатор Игорь Руденя.

В прошлом году Юрий Башмет выступал на Театральной площади Твери вместе с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия». В столицу Верхневолжья дирижер прилетел сразу после участия в торжественном открытии Чемпионата мира по футболу, которое состоялось в Москве на стадионе «Лужники». Ранее, в мае, под открытым небом состоялся концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.

В этом году Тверь стала первым городом, где состоялся концерт в рамках регионального тура XVIII Московского Пасхального фестиваля.

28 апреля на площадке академического театра драмы выступил коллектив Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством художественного руководителя, знаменитого российского дирижера Валерия Гергиева.

Одно из наиболее известных и ярких ежегодных музыкальных форумов страны – Тверской фестиваль музыки И.С. Баха. Впервые он прошел в областной филармонии в 1993 году. За это время фестиваль принял на своей сцене выдающихся солистов современности, ведущие оркестровые и хоровые коллективы России и зарубежья.

Пресс-служба Правительства Тверской области