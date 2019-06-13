Александр Сальков: "Тверские болельщики соскучились по играм Высшей хоккейной лиги"

Директор тверского спорткомплекса «Юбилейный» специально для сайтаtverlife.ru отметил, что соглашение Правительства Тверской области с хоккейным клубом должно стать стимулом к занятию спортом для молодежи.

То, что в Тверь возвращается большой хоккей и под крышей нашего спорткомплекса будут играть и тренироваться «Динамо-Тверь» и молодежная команда «Динамо-Москва», это

исключительно позитивная новость. Это здорово. Тверские болельщики соскучились по играм Высшей хоккейной лиги. Поддержка ледовым дружинам будет обеспечена. СК «Юбилейный» к

старту сезона 1 сентября будет готов. Сейчас у нас в спорткомплексе завершается ремонт, все работы будут закончены уже к 1 июля. Добавлю, что соглашение, заключенное губернатором

Игорем Руденей с клубом «Динамо» (Москва), должно в перспективе дать стимул для молодежи заниматься спортом, я надеюсь, приведет к дальнейшему развитию хоккея в Верхневолжье.



Напомним, 13 июня Правительство Тверской области и хоккейный клуб «Динамо-Москва» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в регионе. Документ подписали губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ХК «Динамо-Москва» Евгений Кровопусков.



Подписание соглашения дает старт новому этапу хоккейной истории Верхневолжья. В Твери будут размещаться две команды: Высшей хоккейной лиги - «Динамо-Тверь» и молодёжной хоккейной лиги – «Динамо-Москва». Тренировочной площадкой станет спортивный комплекс «Юбилейный».

«Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве – это эпохальная страница в развитии тверского профессионального и юношеского хоккея. Это начало большой программы по развитию спорта на территории Тверской области. В ближайшие несколько лет мы планируем модернизацию всей комплексной спортивной инфраструктуры, которая будет отвечать международным требованиям», – отметил Игорь Руденя.

Старт хоккейному сезону будет дан 1 сентября. С этого момента тверские болельщики смогут посещать домашние матчи тверских команд.