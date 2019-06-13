Тверской вагоностроительный завод заключил договор на поставку вагонокомплектов в Казахстан

Тверской вагоностроительный завод (входит в «Трансмашхолдинг») 11 июня заключил договор о поставке вагонокомплектов казахстанскому предприятию «Тұлпар-Тальго». По условиям договора, поставка должна состояться до конца 2019 года. Сумма контракта превысила 3,5 млрд рублей, сообщили в ТВЗ.

Это не первый опыт сотрудничества тверских вагоностроителей с Казахстаном. В 2011 году ТВЗ направил в эту страну 22 вагона. В 2017 году завод выполнил контракт на поставку в Казахстан 45 пассажирских вагонов. Получателями подвижного состава стали частные перевозчики.

В отчете о деятельности Правительства Тверской области за 2018 год губернатор Игорь Руденя отметил, что в прошедшем году Тверской вагоностроительный завод также получил дополнительные контракты, которые позволили стабилизировать работу предприятия в долгосрочной перспективе.

«Это стало возможным благодаря сотрудничеству регионального правительства и корпорации «Трансмашхолдинг», при поддержке Правительства Российской Федерации», – отметил Игорь Руденя.

По итогам 2018 года индекс промышленного производства в Тверской области составил 113,2 %, что на 13% выше показателей прошлого года, а также показателей по России и ЦФО, которые составляют 102,9 % и 108,5 % соответственно. При этом, по словам Игоря Рудени, наиболее существенный рост объемов производства отмечен в 14 отраслях промышленности, в том числе в транспортном машиностроении.

ОАО «ТВЗ» продолжает наращивать портфель заказов. В мае сообщалось, что завод изготовит и поставит 30 вагонов для Белорусской железной дороги.

Крупнейший в истории ТВЗ договор подписан в феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме с АО «Федеральная пассажирская компания». Речь идет о поставке до 2025 года более 3,7 тысячи вагонов на общую стоимость 237 млрд рублей без НДС.

«Это уникальное соглашение, которое является крупнейшим в истории Тверского вагоностроительного завода, означает уверенную работу предприятия в течение ближайших десяти лет», – сказал Игорь Руденя на церемонии подписания контракта.

Долгосрочный договор разработан в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, распоряжением Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и решениями Минтранса России, а также с учетом проекта стратегии развития АО «ФПК» до 2030 года.