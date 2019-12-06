В Тверской области выделят более 4,6 млн рублей на оснащение единого диспетчерского центра скорой и неотложной помощи

Более 4,6 млн рублей планируется направить Тверской станции скорой медицинской помощи на оснащение помещений единого диспетчерского центра скорой и неотложной помощи Тверской области. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии региона 11 июня, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Создание единого диспетчерского центра скорой и неотложной помощи Тверской области и его интеграция с системой «112» включены в «дорожную карту» по совершенствованию работы скорой помощи в регионе.

Накануне на совещании о модернизации службы Игорь Руденя обозначил создание ЕДЦ в числе ключевых задач. Среди других важных направлений работы – обновление автотранспортного парка, размещение на территориях подстанций скорой медицинской помощи и их обновление, укомплектование бригад кадрами и совершенствование системы мотивации специалистов.

В настоящее время служба скорой медицинской помощи Тверской области представлена тремя станциями – в Твери, Вышнем Волочке, Ржеве и отделениями при центральных районных больницах. Помимо общепрофильных, работают специализированные педиатрические и психиатрические бригады, а также интенсивной терапии. В феврале 2018 года впервые созданы бригады неотложной помощи для увеличения доступности и повышения качества медицинской помощи.

В 2019 году принято решение направить более 153 млн рублей на повышение заработной платы работников скорой помощи Твери и Калининского района. Врачам выездных бригад Тверской станции скорой медицинской помощи и отделения скорой помощи Калининской ЦРБ предусмотрены дополнительные выплаты в размере 30 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу – 14,4 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области