В Торжке пройдёт музыкально-исторический фестиваль «Детинец»

21-23 июня в Торжке на территории Новоторжского кремля пройдёт музыкально-исторический фестиваль «Детинец». Гостей ждут выступления музыкальных коллективов, реконструкция массовых средневековых боёв, мастер-классы от ремесленников и фехтовальщиков, лекции, ярмарки.

Развитие событийного туризма обозначено в числе приоритетных задач в индустрии гостеприимства Верхневолжья.

«Продвижение Тверской области и привлечение туристов – важные направления экономического развития региона. Наша основная цель – обеспечить проведение интересных событий, которые могли бы повысить статус Верхневолжья как туристической территории», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Заезд участников на место фестиваля начнётся 21 июня. Для них на территории будет организован палаточный городок.

В программе 22 июня — реконструкторские поединки в номинациях «щит-меч», «полуторный меч», «алебарда». Самыми зрелищными событиями станут массовые бои «все на все», которые пройдут 22 и 23 июня.

В течение двух дней на сцене фестиваля выступят более 30 музыкальных коллективов.

https://www.facebook.com/events/2334917356779613. Более подробная информация о мероприятии — в социальных сетях https://vk.com/detinec2k19

Пресс-служба Правительства Тверской области