Надежда Егорова: «Нужно поддерживать молодые семьи материально и морально»





Надежда Егорова, уполномоченный по правам человека в Тверской области, прокомментировала сайту tverlife.ru:

- Наряду с пропагандой духовно-нравственных семейных ценностей нужно всячески поддерживать основную ячейку общества материально и морально. Особенно это касается молодых семей. В ряде муниципальных образований Верхневолжья в 2016-2018 годах показатель рождаемости - выше среднего по области (от 13,9 до 10 на 1000 населения). Это Тверь, Калининский, Лесной, Молоковский, Лихославльский, Максатихинский, Торопецкий, Кесовогорский районы, Удомельский городской округ. Необходимо не только поддерживать эти показатели, но и делать все для того, чтобы они были выше на всей территории Тверской области.



Напомним, 11 июня, на заседании правительства Тверской области, которое прошло под председательством губернатора Игоря Рудени, обсудили реализацию нацпроекта «Демография».



С первых дней работы в должности главы региона Игорь Руденя объявил одним из приоритетов региональной политики улучшение демографической обстановки в Тверской области. Убыль населения еще с 1990-х годов является одной из главных проблем региона. Областным правительством предпринимается целый комплекс мер, чтобы решить сложный, запущенный вопрос. Сегодня многоплановая работа по улучшению ситуации ведется в русле реализации национального проекта «Демография».



Одно из заявленных направлений региональной работы - поддержка молодых семей. В тверском регионе с 2019 года предусмотрена единовременная выплата на погашение ипотечного кредита для молодых семей (возраст до 25 лет), где родился или усыновлен ребенок, в размере 200 тыс. рублей.



Введен целый комплекс мер поддержки многодетных. Больше 6800 семей, где появились третий и последующие дети, получают ежемесячную финансовую поддержку. Многодетные семьи Тверской области по личной инициативе Игоря Рудени также освобождены от платы за вывоз твердых коммунальных отходов. В этом году мерой поддержки воспользуются свыше 11,3 тысячи семей, где воспитываются более 37 тысяч детей. Тверской региональный опыт изучается в других субъектах Федерации.



Помимо этого, в дополнение к федеральному выплачивается региональный материнский капитал в размере порядка 59 тыс. рублей: в 2019 году, по предварительным прогнозам, его получат не менее 1700 женщин.



Также для беременных женщин с низким уровнем дохода в регионе предусмотрена выплата на обеспечение полноценным питанием и компенсация на проезд из сельской местности в медицинские организации.



Важная часть работы, которая опосредованно влияет на повышение рождаемости, – это увеличение количества мест в ясельных группах. В Тверской области активно ведется строительство детских садов. Так, в 2019–2021 годах в Тверской области планируется открыть 13 детских садов. Это позволит ввести 1710 новых мест для детей до 3 лет. Кроме того, до 2024 года планируется построить несколько новых школ. Они должны появиться в микрорайоне Радужный, Центральном и Московском районах Твери, а также в Торжке и двух других муниципалитетах.



Также правительством Тверской области недавно были представлены планы по развитию спортивной инфраструктуры и строительству крупных спортивных объектов в рамках программы по приобщению населения области к здоровому образу жизни.