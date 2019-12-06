Тверская область отмечает День России

12 июня в Тверской области проходят мероприятия, посвящённые Дню России. В Твери центральной площадкой праздничных торжеств по традиции станет Городской сад. Там с 12 до 14 часов пройдет молодежная акция «Я люблю тебя Россия!», которая стартует с флешмоба «Русские приветствия». Его участники узнают различные виды приветствий, распространенных на Руси в разные исторические эпохи.

С праздником жителей Верхневолжья поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня нас объединяет стремление вывести Россию на лидерские позиции в социально-экономическом и научно-техническом развитии, обеспечить каждому гражданину возможность реализовать свои таланты, преумножать духовное и культурное наследие нашей страны. Беспрецедентные по своему масштабу национальные проекты, разработанные по инициативе Президента, открывают новую эпоху в истории нашей страны», - говорится в поздравлении Игоря Рудени.

Также в горсаду в этот день будет работать стенд Всероссийской акции «Моя история», посвященной изучению семейной истории и составлению родословных. На площадке «Символы родной страны» жители и гости города смогут принять участие в игре на эрудицию, «География России» - это головоломки, пазлы, известная игра «Города».

В рамках акции «Моя Россия» можно будет записать на видео свой ответ на вопрос: «А что такое Россия для Вас?». Самые интересные комментарии войдут в итоговый видеоролик, который будет выложен в сообществе «Молодежь Твери» в социальной сети «Вконтакте». Одновременно с мероприятиями на городских площадках акция будет проходить и в социальных сетях.

Кроме того, в Городском саду разместится стенд Пункта отбора на военную службу по контракту 2 разряда по Тверской области, где каждый желающий сможет узнать об особенностях и преимуществах профессии защитника Родины.

12 июня столица Верхневолжья присоединится к Всероссийскому флешмоб-эстафете «Россия в движении». По всей стране в рамках акции будут проходить танцевальные флешмобы и арт-мобы, приуроченные ко Дню России.

Также на протяжении всего мероприятия Волонтеры Победы будут вручать горожанам ленточки-триколоры.

Пресс-служба Правительства Тверской области