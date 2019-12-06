Молодёжь Верхневолжья приглашают принять участие в образовательном форуме «Территория смыслов»

5 июля стартует молодежный образовательный форум «Территория смыслов». Стать частью масштабного события есть шанс у активных молодых людей Тверской области. В прошлые годы представители региона неоднократно принимали участие в форуме.

В настоящее время идет приём заявок для участия от молодых преподавателей, ученых, специалистов в области гуманитарных и технических наук.

«Мы гордимся активным участием молодёжи Тверской области в социально значимых акциях, образовательных форумах всероссийского уровня. Молодёжь — наш самый главный потенциал, который мы должны развивать», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году работа форума, который продлится до 20 августа , будет организована в несколько смен, каждая из которых посвящена отдельному кругу вопросов: «Россия – страна возможностей», «Экосреда – образование», «Экосреда – волонтеры», «Экосреда – политика», «Экосреда – ИТ», «Экосреда – экология».

Для того чтобы подать заявку волонтёра или участника, необходимо заполнить форму в АИС «Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/event/23853

Участниками форума могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Результат отбора появится в личном кабинете в АИС «Молодежь России».

Подробная информация о форуме размещена на официальном сайте http://территориясмыслов.рф и на странице https://vk.com/terrascientiaforum

Пресс-служба Правительства Тверской области