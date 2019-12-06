В Москве в День России представят уникальный пояс из Тверской области

12 июня в Москве на ВДНХ пройдет фестиваль российского гостеприимства «Самоварфест», посвященный культуре и традициям гостеприимства, многообразию народных промыслов и ремесел страны. На фестивале будет представлен самый известный экспонат «Торжокских золотошвей» - уникальный 12-метровый пояс с защитной молитвой, вышитый мастерицами вручную.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, участие в подобных фестивалях позволяет повысить узнаваемость региональных брендов в России и за рубежом. Ожидается, что «Самоварфест» посетят около 1 миллиона гостей.

Над созданием экспоната трудились 37 человек в течение 2 лет, на вышивку потребовалось 52 км золотной и серебряной нитей, для украшения пояса использовались 6,5 тыс. кристаллов Сваровски. Основная идея — «подпоясать всю Россию».

Также свою продукцию «Торжокские золотошвеи» этим летом представят на фестивале «Золотая нить традиций». Предприятие выиграло грант Министерства культуры Российской Федерации на проведение праздника. Фестиваль пройдет на территории музея-терема «Птицы Счастья».

Музей – терем входит в маршрут межрегионального проекта «Государева дорога». Соглашение о сотрудничестве по его развитию было подписано Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

«Все регионы – это полноценные участники проекта. Благодаря проекту «Государева дорога» мы популяризируем Центральную Россию, даём возможность подрастающему поколению помнить и знать, в каком государстве они живут и растут, в какой стране будут работать и создавать свои семьи, развивать нашу большую и любимую Родину», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Соглашением предусмотрено формирование совместных межрегиональных туристских продуктов, рассчитанных на разные целевые аудитории, проведение конференций, исследований, пресс-туров, организация сотрудничества между региональными туристическими организациями, гостиницами, ресторанами, музейными объектами.

Концепция маршрута «Государева дорога» была разработана Правительством Тверской области в 2018 году.

Предполагается, что проект станет аналогом созданного в советские годы «Золотого кольца». Он сможет заинтересовать как российских, так и иностранных туристов. Планируется, что к 2025 году туристический поток по «Государевой дороге» в пределах Тверской области составит не менее 1 миллиона человек.

В Верхневолжье отправная точка маршрута - храмовый комплекс села Завидово: церковь Успения Божией Матери и церковь Святой Живоначальной Троицы. Расположенный там же музей «Государева дорога» рассказывает о быте путешественников по главной магистрали страны. В селе Городня находится церковь Рождества Богородицы — единственный сохранившийся памятник архитектуры Великого Тверского княжества. Она была построена в конце XIV века в память о победе русского оружия на Куликовом поле.

В посёлке Эммаусс туристов приглашают в музей Калининского фронта. Экспозиция повествует о том, как в декабре 1941 года советские войска прорвали оборону германских войск, начав тем самым контрнаступление Красной армии под Москвой.

Музей знаменитого живописца Валентина Серова находится в усадьбе Домотканово, где он написал одно из лучших своих произведений — картину «Девушка, освещённая солнцем».

В Твери путешественников ждёт обзорная экскурсия по городу, посещение Императорского дворца, построенного во второй половине XVIII века специально для императрицы Екатерины II. В настоящее время в здании дворца располагается областная картинная галерея.

Кроме того, в маршрут входит посещение Николо-Малицкого монастыря, тверской Венеции – Вышнего Волочка, старейшего в России Дома творчества художников — академической дачи имени И.Е. Репина. А также усадьбы Раёк – творения известного архитектора Николая Львова, древнего Торжка, архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Василёво», где представлены образцы русской деревянной архитектуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области