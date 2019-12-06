В Тверской области шесть школьников написали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

В Тверской области стали известны результаты единого государственного экзамена по литературе, географии и математике (базовый и профильный уровни), прошедшие 27 и 29 мая.

В этом году результаты участников первых ЕГЭ выросли по сравнению с предыдущим. Шесть школьников написали на 100 баллов ЕГЭ по литературе. Еще один участник получил максимум на ЕГЭ по профильной математике.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, выпускники – главный потенциал Тверской области. Успешной сдачи экзаменов и выбора будущей профессии глава региона пожелал ребятам на последнем звонке в тверской школе №15, который состоялся 25 мая.

Для тех кто не смог преодолеть минимальный порог по математике будет возможность пересдать экзамен в резервный день - 24 июня . Для этого необходимо заранее определиться по какому уровню участник ЕГЭ будет сдавать экзамен (базовому или профильному) и подать соответствующее заявление в школу.

При несогласии с выставленными баллами за экзамен участники ЕГЭ имеют право подать апелляцию в конфликтную комиссию. Информация о работе конфликтной комиссии Тверской области при проведении ЕГЭ-2019 размещена на сайте Министерства образования Тверской области в разделе «Конфликтная комиссия».

Основной период сдачи ЕГЭ продлится до 1 июля . В 2019 году в Тверской области участниками ЕГЭ стали 6097 человек. Самый массовый экзамен - русский язык (один из двух обязательных предметов), на него зарегистрировалось 5895 участника. 3619 человек выбрали профильную математику, 2260 – базовую. Наиболее популярными предметами по выбору традиционно стали обществознание и физика.

В этом году Тверская область вошла в число восьми регионов России, где впервые единый государственный экзамен проводится в новом формате. Доставка экзаменационных материалов в пункты проведения экзамена (ППЭ) осуществляется по закрытому каналу сети Интернет.

Новая технология строго регламентирована. Ее использование позволяет исключить промежуточное звено доставки экзаменационных материалов в ППЭ и не допустить утечки информации. После завершения экзамена материалы сканируются также в ППЭ и отправляются по сети Интернет для проверки.

Пресс-служба Правительства Тверской области