В 2019 году в Тверской области планируют построить 6 детских садов и начать возведение еще 3 дошкольных учреждений

В 2019 году в Тверской области планируется завершить строительство 6 детских садов, начать возведение еще 3 дошкольных учреждений. Вопрос о вводе в регионе дополнительных дошкольных мест рассмотрен на заседании областного Правительства 11 июня под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Необходимо в 2019 году реализовать намеченные планы. Потому что это конкретные показатели, конкретные места для маленьких граждан Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

В 2019 году будет завершено строительство шести детских садов в общей сложности на 810 мест в Твери, Торопце, Старице, Калашниково Лихославльского района, поселке Ривицкий Максатихинского района. Всего на эти цели предусмотрено более 816,4 млн рублей областных и федеральных средств.

В последующие три года запланирован ввод еще семи детских садов в Твери, Эммауссе и Бурашево Калининского района, Лихославле, Торжке, Вышнем Волочке, финансирование составляет 678,7 млн рублей. Это позволит дополнительно создать 910 дошкольных мест. Таким образом, в 2019-2021 годах в Тверской области будет построено 13 новых детских садов, обеспечено 1710 мест для малышей в возрасте до 3 лет.

Как подчеркнул Губернатор, очень важно при строительстве использовать проверенные типовые проекты, получившие положительные отзывы руководителей уже построенных учреждений.

Еще одно направление работы в рамках национального проекта «Демография» – содействие занятости женщин с детьми. В 2020-2024 годах запланировано переобучение 1758 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Это позволит молодым мамам совершенствовать свои профессиональные компетенции, при необходимости – получить новые знания.

Главным вопросом заседания Правительства 11 июня стала реализация национального проекта «Демография» в Верхневолжье. Тверская область участвует в нем через пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».

Среди ключевых показателей – увеличение рождаемости. Для этого в Тверской области реализуется целый комплекс мер по поддержке беременных женщин, семей с детьми, молодых семей.

Верхневолжье – участник 12 национальных проектов, по которым разработано 50 региональных проектов. Планируемый объём их финансирования в 2019 году составит 8,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Всего на реализацию национальных проектов в Тверской области в ближайшие три года направят почти 26 млрд рублей.

Контролировать реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья будет проектный офис. Эта функция закреплена за Министерством экономического развития Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области