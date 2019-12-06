В 13 муниципалитетов Тверской области поступят новые школьные автобусы

В 2019 году в Тверской области планируется закупить 22 новых школьных автобуса. Субсидии муниципалитетам на эти цели были распределены на заседании регионального Правительства, которое 11 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, задача всех ветвей власти, предоставить каждому школьнику Верхневолжья, вне зависимости от места проживания, доступ к качественному, современному образованию.

Семь новых школьных автобусов поступят в Удомельский городской округ, три – в Кимрский район, два – в Рамешковский, по одному – в Вышневолоцкий городской округ, Западнодвинский, Зубцовский, Калязинский, Кимрский, Краснохолмский, Лихославльский, Ржевский, Селижаровский, Торжокский и Торопецкий районы.

Новый транспорт придёт на смену тем машинам, у которых закончился срок эксплуатации. На приобретение школьных автобусов из бюджета Тверской области будет направлено свыше 39,4 млн рублей.

Транспорт оборудован системой ГЛОНАСС, проблесковыми маячками, тахографами, ремнями безопасности и имеет срок эксплуатации не более 10 лет.

Также по поручению главы региона, все приобретаемые машины должны быть дополнительно оснащены видеорегистраторами как внутри салона, так и по ходу движения транспортного средства.

Ежедневно в Тверской области автобусы перевозят до сельских школ 10696 учеников. Подвоз ребят осуществляется в 38 муниципальных образованиях по 636 школьным маршрутам.

В прошлом году региональный парк школьных автобусов пополнился 45 новыми машинами. На приобретение транспорта из областного бюджета было направлено 66,8 млн рублей, из федерального – 4,3 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области